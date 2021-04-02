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Степанов ответил, введут ли в Украине комендантский час

По словам министра, единственное, что требуется, чтобы граждане соблюдали существующие карантинные ограничения

сегодня, 08:45
Автор:

Елизавета Черных

Вопрос введения на территории Украины комендантского часа пока не обсуждается и разговоры по этому поводу никогда не вели. Такой информацией поделился глава Минздрава Максим Степанов, передает "24 канал". 

Степанов ответил, введут ли в Украине комендантский час

Максим Степанов - фото: Слово и Дело

Министр подчеркнул, что введение комендантского часа возможно при условии чрезвычайного положения на территории государства:

"Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласования, соответственно, Верховной Радой, утверждения президентом, после чего могут быть введены такие меры", – сказал Максим Степанов. 

Министр здравоохранения добавил, что в 11 областях Украины сейчас действует адаптивный карантин. По его словам, единственное, что требуется, чтобы граждане соблюдали существующие карантинные ограничения. 

Напомним, что глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 2 апреля на территории Украины выявлено 19 893 случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольшее количество заражений с начала пандемии в стране. В частности, COVID диагностировали у 834 детей и 484 медработников.

Накануне министр также отметил, что в Минздраве ожидают дальнейшего увеличения уровня заболеваемости на COVID-19 и количества госпитализаций в течение ближайшей недели или двух. Степанов отметил, что в Украине продолжается действие адаптивного карантина. Он добавил, что, по мнению Министерства здравоохранения, такая стратегия борьбы с коронавирусом является лучшей.

Ранее портал "Комментарии" писал, что бразильские ученые назвали способ избежать осложнений  коронавирусного заболевания. 



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Источник: https://24tv.ua/ru/stepanov-otvetil-vvedut-li-ukraine-komendantskij-novosti-ukrainy_n1586275
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