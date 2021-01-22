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Стало известно, когда в аптеках начнут продавать вакцину от COVID-19

Украинцы смогут самостоятельно приобрести вакцину в аптеке

сегодня, 09:00
Автор:

Мокрик Анастасия

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о том, когда в аптеках страны появится вакцина от коронавирусной инфекции. По его словам, уже ближе к лету будут легальные поставки этой вакцины.

Стало известно, когда в аптеках начнут продавать вакцину от COVID-19

Максим Степанов рассказал, когда в аптеках появится вакцина от COVID-19 - фото: из открытых источников

Степанов отметил, что украинцы должны будут получить прививки бесплатно. Однако в первую очередь их получать медики, сотрудники правоохранительных органов, военные, люди, проживающие в специализированных учреждениях (дома престарелых, интернаты), социальные работники, а также люди в возрасте от 60 лет. Для остальных вакцинация предусмотрена в конце текущего года.

На втором этапе будут вакцинировать людей с высоким уровнем инфицирования, на третьем – тех,  кто поддерживает безопасность и жизнедеятельность страны, на четвертом этапе прививку получат люди с повышенным риском инфицирования.

Все остальные относятся к пятой группе. Последний этап будет проходить начиная с сентября этого года. 

В случае, если кто-нибудь из украинцев захочет сделать себе прививку ранее положенного срока, он сможет приобрести вакцину в аптеке. По прогнозам Степанова, сделать это можно будет в начале лета. Что касается стоимости вакцины, то об этом пока не сообщается. 

Напомним, в ходе опроса украинцев выяснилось, что большинство людей пока еще не готовы вакцинироваться даже при условии, что прививка будет бесплатной.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что глава МОЗ рассказал, когда в Украине начнутся вакцинация от коронавируса, а также о том, что в ВОЗ дали неблагоприятный прогноз по поводу смертности от COVID-19.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/interview/717724.html
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