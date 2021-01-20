В ВОЗ дали неблагоприятный прогноз по поводу смертности от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения сделала прогноз, касающийся повышения количества смертей от коронавируса в ближайшее время. Об этом вчера, 19 января, в социальной сети в Twitter сообщил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Смертность от коронавируса превысит 100 тысяч в неделю - фото: из открытых источников

По его словам, ситуация со смертностью от коронавируса значительно ухудшится. Таким образом, в неделю от COVID-19 будет умирать более 100 тысяч человек. Согласно прогнозам медика, это должно произойти уже в ближайшее время. Стоит отметить, что на прошлой неделе было зарегистрировано 93 тысячи смертей от коронавируса.

"Вакцины от COVID19 — это выстрел в руку, в которой мы все нуждаемся в прямом и переносном смысле. Но обещание равного доступа находится под серьезным риском. В настоящее время более 39 миллионов доз было введено как минимум в 49 странах с более высоким уровнем доходов. В одной стране с самым низким уровнем доходов было введено всего 25 доз", — сообщал ранее на своей странице в Twitter генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Текущая статистика по заболеваемости коронавирусом показывает, что на сегодняшний день в мире всего зара­жений насчитывается 96 625 755, смертельных случаев – 2 065 698, выздоровевших людей – 69 274 079. На данный момент COVID-19 заражены 25 285 978 человек.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что депрессия, по заявлению ученых, может повлиять на эффективность вакцины от коронавируса, а также о том, что глава МОЗ рассказал, когда в Украине стартует вакцинация от коронавируса.





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