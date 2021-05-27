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Сколько будет стоить разработка украинской вакцины от коронавируса

Отечественным производителям антиковидной вакцины может понадобиться около 2-4 млрд гривен

сегодня, 19:33
Автор:

Вечканова Елена

В последнее время украинцы все чаще слышат разговоры о вероятном создании отечественного препарата для вакцинации против COVID-19. По словам руководителя комиссии по биобезопасности, работающей при Совете нацбезопасности и обороны, Сергея Комиссаренко, разработка украинской вакцины может стоить в 20 и более раз дешевле, нежели это оценивается за границей, сообщает "Сегодня".

Сколько будет стоить разработка украинской вакцины от коронавируса

На разработку украинской вакцины от коронавируса понадобится 2-4 млрд грн. Фото: Shutterstock

Комиссаренко подтвердил, что отечественные ученые сейчас работают сразу над тремя вариантами противоковидной вакцины. Две из них должны работать по субъединичной технологии, а третья — напрямую противостоять геному вируса, используя протеин нуклеокапсида.

Также академик отметил, что существует вероятность появления еще одного украинского препарата. Его перспективность Сергей Комиссаренко очень высоко оценивает, т.к. технология его создания напоминает разработку американской вакцины Pfizer.

В основе такого препарата находится несколько модифицированная структура РНК. Над разработкой и планами по созданию вакцины сейчас трудятся люди, которые производят для украинцев лекарственный инсулин, пояснил Комиссаренко. И это — важно, ведь компания уже подтвердила свою эффективность на фармарынке Украины.

Несмотря на то, что подобные вакцины требуют определенных условий (обычно хранятся при весьма низких температурах — ред.), академик надеется, что разработка удастся. Тем более, что это оценивается намного дешевле, чем было потрачено зарубежными производителями.

По словам Комиссаренко, в других странах на разработку и дальнейшие испытания м-РНК препаратов против коронавируса тратилось по 2-3 млрд долларов. В Украине же эта цифра также достигнет миллиардных размеров, однако в национальной валюте. Сумма в 2-4 млрд гривен преуменьшает "зарубежные" затраты в более 20 раз, говорит эксперт.

Появления отечественного препарата, который будет противостоять коронавирусной болезни, Сергей Комиссаренко очень ждет и надеется, что тот будет весьма конкурентно-способным.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что ученые официально установили вероятную причину образованию тромбов в крови после вакцинации от коронавируса конкретным препаратом. Все детали — в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать о том, когда Украина собирается представить ковид-паспорта, позволяющие вакцинированным людям путешествовать, и как этот шаг оценивают отечественные эксперты.


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Источник: https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/o-sovetah-zelenskomu-razrabotku-mrnk-vakciny-i-ukrainskiy-variant-virusa-intervyu-s-akademikom-sergeem-komisarenko-1527505.html#4
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