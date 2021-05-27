Немецкие ученые из Франкфурта заявили, что им удалось установить причину редких случаев возникновения тромбов у пациентов, которые вакцинировались от COVID-19 препаратами AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом пишет УНН со ссылкой Financial Times.

Ученые нашли связь вакцины AstraZeneca с тромбами - фото из открытых источников

Со слов профессора Рольфа Маршалека, возглавляющего команду исследователей, которые занимаются исследованием данной проблемы, тромбоз связан с аденовирусными векторами, которые оба препарата для вакцинации используют для доставки спаечного белка вируса Sars-Cov-2 в человеческий организм.

Специалист предполагает, что спаечный белок направляется не в цитозольной жидкости здоровой клетки (именно там коронавирусом производятся белки), а в ядро. Затем части спаечного белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Вместо этого мутантные версии белка вызывают образование тромбов примерно у одного из 100 тыс. человек.

Ученый также отметил, что другие вакцины, изготовленные на основе РНК (к примеру, Pfizer и Moderna) способны доставлять генетический материал спаечного белка в клеточную жидкость, а не в ядро. Именно это, со слов Маршалека, помогает не допустить редкой побочной реакции, как тромбоз.

Специалист добавил, что представители Johnson & Johnson уже связались с лабораторией ученых, проводивших исследование, для получения рекомендаций по усовершенствованию препарата.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что представители Министерства здравоохранения Украины рассказали, кто больше остальных подвержен риску возникновения тромбов в мозговых сосудах, даже вне зависимости от вакцинации.









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