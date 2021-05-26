Украинский паспорт вакцинации: зачем нужен и успеем ли разработать к июлю

Дабы не отставать от международных европейских партнеров, Украина ускоряет работу над сертификатами, подтверждающими вакцинацию против коронавируса. По информации главы правительства Дениса Шмыгаля, появления отечественных ковид-паспортов следует ждать уже в начале июля.



Украина запускает ковид-паспорта в июле. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Комментарии" решили узнать у экспертов, действительно ли Украина нуждается в подобных документах. Специалисты объяснили, какие существуют риски, связанные с ковид-паспортами, и успеем ли мы разработать сертификаты до запланированного срока.

Альтернативы подобным документам нет

Политолог Кирилл Сазонов считает, что стратегия запуска сертификатов вакцинации в Украине синхронно с Европой — безальтернативна, и сомневаться в ее необходимости не приходится.

"Без ковид-паспортов или паспортов вакцинации в большинство стран нельзя будет просто попасть. Развернут на границе. Транспорт, публичные мероприятия — только с документами о вакцинации. Так и будет — посмотрите на Израиль, — отмечает эксперт. — Другое дело, что к началу июля мы, возможно, сможем запустить ковид-паспорта, но сколько их будет?"

По мнению политолога, тут всё зависит от количества вакцин. Потому что запустить ковид-паспорта и вакцинировать всех желающих — совершенно разные стадии одного процесса.

"Потому в запуске я не сомневаюсь. А вот сроки реализации вызывают беспокойство", — признался Кирилл Сазонов.

"Весь мир сам себя взял в заложники. Поэтому хочешь летать — прививайся"

Врач, блогер, писательница Наталья Николаева также раздумывает о запуске ковид-паспортов.

"Почему нужно делать? Чтоб не отставать от Европы, которая решила, что это обеспечит безопасность перемещения по ее территории. Хотя это типичная сегрегация (от лат. segregacio — разделение по какому-либо признаку, действия по такому разделению — ред.), по моему убеждению, но не об этом сейчас. А Украина будет выдавать вместе с Европой, чтобы наши люди могли беспрепятственно летать, не сдавая постоянно ПЦР", — говорит эксперт.

"Мудрость" подобного решения Наталья Николаева обсуждать отказывается. Однако считает украинцев заложниками ситуации.

"Весь мир сам себя взял в заложники. Поэтому хочешь летать — прививайся. Почему именно день в день с Европой? Наверное, чтоб красиво было. "Посмотрите, а мы тоже можем". Ну и работу свою надо же показывать. Ну, и для блага народа — забота о путешествующих, чтоб не хуже, чем в Европе", — отмечает специалистка.

Успеют или нет к указанным сроком — вопрос организационный, а не медицинский, считает Наталья Николаева.

"Если не протупят где-то, как обычно, то успеют, — считает она. —Что тут успевать? В электронном виде эти паспорта давно есть, на сайтах системы охраны здоровья. На тех, которыми семейники (семейные врачи – прим. ред.) пользуются, и вносят информацию о пациенте. Я лично видела еще месяц назад. То есть, всё зависит, в каком виде они их будут выдавать, и кто этим будет заниматься".

По мнению Натальи Николаевой, вряд ли будут печатать специальные книжки. Скорее сделают некий сертификат.

"Но если сертификат — не просто распечатка с сайта формата А4, с подписью семейного врача, а какой-то защищенный, на специальном бланке, то будет зависеть, насколько быстро напечатают и разошлют семейным врачам, — подчеркивает Наталья Николаева. — Думаю, что они будут выдавать по запросу трудящихся. Но наши могут придумать что угодно — я ничему не удивлюсь. И могут на каком-то этапе запороть. Хотя, если они 1 июля выдадут даже два сертификата/паспорта, то могут уже рапортовать, что запустили вместе с Европой".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как власти Польши решили привлечь внимание граждан к необходимости получить свою прививку против коронавируса. Все подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, когда противоковидная вакцинация в Украине будет доступна для жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

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