Украинский паспорт вакцинации: зачем нужен и успеем ли разработать к июлю

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Вечканова Елена
Дабы не отставать от международных европейских
партнеров, Украина ускоряет работу над сертификатами, подтверждающими
вакцинацию против коронавируса. По информации главы правительства Дениса
Шмыгаля, появления отечественных ковид-паспортов следует ждать уже в начале июля.
Украина запускает ковид-паспорта в июле. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
"Комментарии" решили узнать у экспертов,
действительно ли Украина нуждается в подобных документах. Специалисты
объяснили, какие существуют риски, связанные с ковид-паспортами, и успеем ли мы
разработать сертификаты до запланированного срока.
Политолог Кирилл Сазонов считает, что
стратегия запуска сертификатов вакцинации в Украине синхронно с Европой —
безальтернативна, и сомневаться в ее необходимости не приходится.
"Без ковид-паспортов или паспортов вакцинации
в большинство стран нельзя будет просто попасть. Развернут на границе.
Транспорт, публичные мероприятия — только с документами о вакцинации. Так и
будет — посмотрите на Израиль, — отмечает эксперт. — Другое дело, что к началу
июля мы, возможно, сможем запустить ковид-паспорта, но сколько их будет?"
По мнению политолога, тут всё зависит от
количества вакцин. Потому что запустить ковид-паспорта и вакцинировать всех
желающих — совершенно разные стадии одного процесса.
"Потому в запуске я не сомневаюсь. А вот сроки
реализации вызывают беспокойство", — признался Кирилл Сазонов.
Врач, блогер, писательница Наталья Николаева также
раздумывает о запуске ковид-паспортов.
"Почему нужно делать? Чтоб не отставать от
Европы, которая решила, что это обеспечит безопасность перемещения по ее
территории. Хотя это типичная сегрегация (от
лат. segregacio — разделение по какому-либо признаку, действия по такому
разделению — ред.), по моему убеждению, но не об этом сейчас. А Украина
будет выдавать вместе с Европой, чтобы наши люди могли беспрепятственно летать,
не сдавая постоянно ПЦР", — говорит эксперт.
"Мудрость" подобного решения Наталья Николаева
обсуждать отказывается. Однако считает украинцев заложниками ситуации.
"Весь мир сам себя взял в заложники. Поэтому
хочешь летать — прививайся. Почему именно день в день с Европой? Наверное, чтоб
красиво было. "Посмотрите, а мы тоже можем". Ну и работу свою надо же
показывать. Ну, и для блага народа — забота о путешествующих, чтоб не хуже, чем
в Европе", — отмечает специалистка.
Успеют или нет к указанным сроком — вопрос
организационный, а не медицинский, считает Наталья Николаева.
"Если не протупят где-то, как обычно, то
успеют, — считает она. —Что тут успевать? В электронном виде эти паспорта давно
есть, на сайтах системы охраны здоровья. На тех, которыми семейники (семейные врачи – прим. ред.) пользуются,
и вносят информацию о пациенте. Я лично видела еще месяц назад. То есть, всё
зависит, в каком виде они их будут выдавать, и кто этим будет заниматься".
По мнению Натальи Николаевой, вряд ли будут
печатать специальные книжки. Скорее сделают некий сертификат.
"Но если сертификат — не просто распечатка с
сайта формата А4, с подписью семейного врача, а какой-то защищенный, на специальном
бланке, то будет зависеть, насколько быстро напечатают и разошлют семейным
врачам, — подчеркивает Наталья Николаева. — Думаю, что они будут выдавать по
запросу трудящихся. Но наши могут придумать что угодно — я ничему не удивлюсь.
И могут на каком-то этапе запороть. Хотя, если они 1 июля выдадут даже два
сертификата/паспорта, то могут уже рапортовать, что запустили вместе с Европой".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как власти Польши решили привлечь внимание граждан к необходимости получить свою прививку против коронавируса. Все подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, когда противоковидная вакцинация в Украине будет доступна для жителей временно оккупированных территорий Донбасса.
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