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«Серьезный враг»: врачи заговорили о «длинном коронавирусе"

Эксперт рассказал, что значит понятие "длинный коронавирус" и чем опасен такой вид вируса

сегодня, 19:45
Автор:

Таисия Ерохина

Врачи фиксируют случаи так называемого "длинного коронавируса". Об этом заявил академик, председатель Комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комиссаренко в эфире телеканала "Украина 24".

«Серьезный враг»: врачи заговорили о «длинном коронавирусе"

Коронавирус. Фото из открытых источников

По его словам, long covid — это последствия перенесенного заболевания. Сообщается, что этот синдром может длиться несколько месяцев, сопровождаясь усталостью и иногда проблемами с другими органами.

"Это серьезный враг, к которому надо серьезно относиться", — отметил Комиссаренко.

Эксперт добавил, что самого вируса в организме во время болезни уже может и не быть. Как говорит Комиссаренко, long covid — это уже заболевание без вируса. У пациента могут быть антитела, но немного.

"Как правило, поражаются другие органы, наблюдается туман в голове, ухудшение мышления, ослабевает память, может быть очень длинная потеря ощущения вкуса и запаха, другие осложнения", — рассказал эксперт.

Напомним, украинский врач рассказала, что повторные заражения коронавирусом могут происходить из-за появления новых штаммов Covid-19. В Украине пациентам с коронавирусом не диагностируют, какой именно у них штамм.

При этом эксперт подчеркнула, что вирус новый, все происходит в реальном времени, поэтому конкретные выводы можно будет делать только по завершению пандемии.

Как ранее писал портал "Комментарии", украинский врач назвал симптомы, с которыми во время коронавируса следует быть внимательнее. К примеру, при падении сатурации меньше показателя 92, врач говорит о необходимости госпитализации. Медик советует приобрести или одолжить у знакомых пульсоксиметр, чтобы прибор был рядом с пациентом дома.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/9333-vrachi-zagovorili-o-novom-vide-koronavirusa-podrobnosti
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