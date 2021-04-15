«Серьезный враг»: врачи заговорили о «длинном коронавирусе"

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Таисия Ерохина
Врачи фиксируют случаи так называемого "длинного коронавируса". Об этом
заявил академик, председатель Комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО
Сергей Комиссаренко в эфире телеканала "Украина 24".
Коронавирус. Фото из открытых источников
По его словам, long covid — это последствия перенесенного заболевания. Сообщается,
что этот синдром может длиться несколько месяцев, сопровождаясь усталостью и
иногда проблемами с другими органами.
Эксперт добавил, что самого вируса в организме во время болезни уже может и не быть. Как говорит Комиссаренко, long covid — это уже заболевание без вируса.
У пациента могут быть антитела, но немного.
Напомним, украинский врач рассказала, что повторные заражения коронавирусом могут происходить из-за появления новых штаммов Covid-19. В Украине пациентам с коронавирусом не диагностируют, какой именно у них штамм.
При этом эксперт подчеркнула, что вирус новый,
все происходит в реальном времени, поэтому конкретные выводы можно будет делать
только по завершению пандемии.
Как ранее писал портал "Комментарии", украинский врач
назвал симптомы, с которыми во время коронавируса следует быть внимательнее. К примеру, при падении сатурации меньше показателя 92, врач говорит о необходимости госпитализации. Медик советует приобрести или одолжить у знакомых
пульсоксиметр, чтобы прибор был рядом с пациентом дома.
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