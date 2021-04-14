Коронавирус по третьему кругу: врач объяснила причину повторных заражений

Эпидемиолог, и.о. гендиректора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко сообщила, что в Украине пациентам с коронавирусом не диагностируют, какой именно у них штамм. А новые виды вируса могут влиять на то, что фиксируются повторные случаи заболевания. Об этом она сказала в эфире телеканала "Украина 24".

Коронавирус. Фото из открытых источников

По ее словам, повторные случаи в Украине действительно фиксируются.

"Мы знаем, что у нас есть случаи повторного заболевания COVID-19, единичные случаи, когда люди в третий раз обращаются с положительным результатом ПЦР и клиническими признаками болезни", — отметила Иванченко.

Медики предполагают, по ее словам, что это связано с изменением генетической структуры вируса. Так, новый штамм может снижать сопротивляемость организма, таким образом человек подвергается повторному заражению.

При этом эксперт подчеркнула, что пока вирус новый, все происходит в реальном времени, поэтому конкретные выводы можно будет делать только по завершению пандемии.

Напомним, врач рассказала, когда вакцинация от коронавируса может быть опасна. Так, украинский врач пояснила, при каком условии нельзя смешивать типы вакцин от коронавируса. Отметим, что вторая доза вакцины называется бустерной. С ее помощью активируется т-клеточный иммунитет, который больше принимает участие в длительной защите от любой вирусной инфекции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НАН спрогнозировали, когда в Украине начнется спад заболеваемости коронавирусом в апреле 2021 года, а когда ожидать пика смертности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!