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Врач назвал самые распространенные симптомы, возникающие после перенесения коронавируса

Врач рассказал о так называемом постковидном синдроме и проблемах, которые возникают у тех, кто вылечился от коронавируса

сегодня, 17:27
Автор:

Таисия Ерохина

Профессор Сергей Дубров сообщил, что "постковидний синдром" у тех, кто переболел коронавирусом, может длиться более 12 недель. Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава Украины.

Врач назвал самые распространенные симптомы, возникающие после перенесения коронавируса

Что такое постковидный синдром. Фото из открытых источников

По словам врача, симптомы могут проявляться со стороны любой системы организма пациента. В первую очередь страдают дыхательная, сердечно-сосудистая и нервная системы.

Среди самых распространенных проблем, о которых заявляют пациенты, изменения со стороны дыхательной системы. Речь идет об инфильтративных изменениях на рентгенограммах или КТ органов грудной полости.

Как объясняет врач, после тяжелого течения этой болезни длительное время людям необходима вспомогательная респираторная поддержка. Это происходит даже тогда, когда ПЦР-тест показывает "минус".

Кроме того, могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Хотя указано, что частота миокардитов, связанных с коронавирусом, в нашей стране меньше, чем показывает статистика других развитых государств.

Эксперт отметил, что пока не существует четких рекомендаций медицинского лечения постковидного состояния.

"Большинство рекомендаций ЕС и США сводятся к восстановительной терапии, физической реабилитации, полноценному питанию и нормальному сну, — рассказал Дубров. — Но ряд пациентов с четкими жалобами нуждается в дополнительном обследовании и коррекции, если это необходимо".

Как сообщалось ранее, доктор Евгений Комаровский объяснил, в каком случае людям, больным коронавирусом, необходима госпитализация и лечение в больнице, а не дома. Врач выделил четыре основных показания к госпитализации.

Напомним, в Украине обновили показатели регионов по заболеваемости коронавирусом. Согласно информации Министерства здравоохранения, в 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог Covid-19.


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Источник: https://t.me/mozofficial/925
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