Радуцкий о новом штамме коронавируса: Украину ожидают более сложные испытания

Глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал об опасности нововыявленного южноафриканского штамма коронавируса. По словам специалиста, с его появлением Украину "ждут еще более сложные испытания". Об этом Радуцкий написал в Facebook.

Радуцкий о новом штамме коронавируса: Украину ждут еще более сложные испытания - фото из открытых источников

Он отметил, что британский штамм коронавируса стал причиной третьей волны заболеваемости в стране, и именно из-за него в Украине установлен новый антирекорд заражений — практически 20 тысяч новых случаев. Также Радуцкий отметил критические показатели госпитализаций и летальности вследствие коронавируса.

По его словам, южноафриканская мутация, которую уже обнаружили в двух регионах Украины, является более агрессивной. Согласно результатам из ЮАР, он демонстрирует агрессивность выше на 50%, чем другие. Сейчас этот штамм распространен в более 50 странах мира. Он способен инфицировать повторно переболевших коронавирусом граждан, а также чаще заражать молодых людей.

Кроме того, этот штамм снижает эффективность вакцинации от COVID на 30%. Однако производители препаратов имеют другие данные. Pfizer / BioNTech в этом случае показывает эффективность 91% (на другие штаммы вируса — 95%). Касаемо вакцины AstraZeneca исследования — еще продолжаются.

Михаил Радуцкий убежден, что адаптивными противоэпидемическими мерами в Украине не удастся сдержать распространение новых мутаций, и вируса в целом.

"Другие страны уже ввели беспрецедентные общенациональные карантинные ограничения. Считаю, что и в Украине пришло время для более радикальных шагов для борьбы с вирусом", — подытожил Радуцкий.









Ранее портал "Комментарии" писал, что на фоне обострения коронавирусной ситуации в стране многих украинцев беспокоит вопрос локдауна. Конкретную позицию по этому поводу высказал представитель Офиса президента Кирилл Тимошенко.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!