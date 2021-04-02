Радуцкий о новом штамме коронавируса: Украину ожидают более сложные испытания

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Елизавета Черных
Глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал об опасности нововыявленного южноафриканского штамма коронавируса. По словам специалиста, с его появлением Украину "ждут еще более сложные испытания". Об этом Радуцкий написал в Facebook.
Радуцкий о новом штамме коронавируса: Украину ждут еще более сложные испытания - фото из открытых источников
Он отметил, что британский штамм коронавируса стал причиной третьей волны заболеваемости в стране, и именно из-за него в Украине установлен новый антирекорд заражений — практически 20 тысяч новых случаев. Также Радуцкий отметил критические показатели госпитализаций и летальности вследствие коронавируса.
По его словам, южноафриканская мутация, которую уже обнаружили в двух регионах Украины, является более агрессивной. Согласно результатам из ЮАР, он демонстрирует агрессивность выше на 50%, чем другие. Сейчас этот штамм распространен в более 50 странах мира. Он способен инфицировать повторно переболевших коронавирусом граждан, а также чаще заражать молодых людей.
Кроме того, этот штамм снижает эффективность вакцинации от COVID на 30%. Однако производители препаратов имеют другие данные. Pfizer / BioNTech в этом случае показывает эффективность 91% (на другие штаммы вируса — 95%). Касаемо вакцины AstraZeneca исследования — еще продолжаются.
Михаил Радуцкий убежден, что адаптивными противоэпидемическими мерами в Украине не удастся сдержать распространение новых мутаций, и вируса в целом.
Ранее портал "Комментарии" писал, что на фоне обострения коронавирусной ситуации в стране многих украинцев беспокоит вопрос локдауна. Конкретную позицию по этому поводу высказал представитель Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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