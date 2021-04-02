По словам главы Минздрава Максима Степанова, помимо британского штамма коронавируса, который обнаружили уже во всех областях, в двух регионах зафиксирован еще и южноафриканский. Об этом министр рассказал в эфире телеканала Украина 24, передает "Укринформ".

Более агрессивный: в Украине обнаружили новый штамм коронавируса - фото из открыты

Чиновник рассказал, что штамм коронавируса из Британии распространен по всей территории страны, о чем свидетельствуют данные анализа, полученные из Лондона.

Максим Степанов отметил, что эти два штамма являются более агрессивными и способны менять клиническую картину.

Председатель Министерства здравоохранения также добавил, что "врачам довольно трудно сейчас, потому что есть большое количество тяжелых больных".

Напомним, Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 2 апреля на территории Украины выявлено 19 893 случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольшее количество инфицированных за сутки с начала пандемии. В частности, COVID диагностировали у 834 детей и 484 медработников.

Накануне чиновник также сообщил, что в Минздраве ожидают дальнейшего увеличения уровня заболеваемости на COVID-19 и количества госпитализаций в течение ближайшей недели или двух. Степанов отметил, что в Украине продолжается действие адаптивного карантина. Он добавил, что, по мнению Министерства здравоохранения, такая стратегия борьбы с коронавирусом является лучшей.

Ранее портал "Комментарии" писал, что недавно в Украине обнаружили необычную мутацию коронавируса. Новый штамм действует на организм более жестко — вызывает тяжелые и длительные формы заболевания, а также дает иную реакцию на привычную терапию.

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