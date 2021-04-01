Поставки задерживаются: 15 млн доз вакцины от COVID-19 оказались испорчены

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Татьяна Веремеева
Сотрудники Балтиморской фабрики, производящей вакцину Johnson & Johnson
от COVID-19, испортили 15
миллионов доз, задержав будущие поставки вакцины, сообщила в среду газета The
New York Times.
Вакцина против коронавируса. Фото из открытых источников
Завод находится в ведении Мэрилендской биофармацевтической фирмы Emergent
BioSolutions, которая еще не получила экстренного разрешения FDA на
производство ингредиентов вакцины для Johnson & Johnson, но уже делала это
в надежде, что ингредиенты могут быть использованы сразу же после того, как
регуляторы одобрили завод.
В своем заявлении компания Johnson & Johnson подтвердила, что
обнаружила одну партию лекарственного вещества, которое не соответствовало
стандартам качества во время процесса контроля качества.
Представитель FDA заявил, что агентство осведомлено о сложившейся ситуации,
но отказался от дальнейших комментариев.
Ранее "Комментарии" писали, что глава Министерства здравоохранения Максим
Степанов заявил, что Украина должна получить 4,9
млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 в период с апреля по май.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "просто
вылечить человека от коронавируса уже недостаточно" и после выздоровления
от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь в стране
участились случаи "постковидного синдрома". Теперь фиксируют до 70% различных
посткоронавирусных осложнений.
Также Максим Степанов заявил, что в Украине до 15 апреля будет длиться обострение
ситуации с коронавирусом. Минздрав ожидает роста количества больных на
Covid-19 в течение ближайших двух недель.
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