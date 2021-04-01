Поставки задерживаются: 15 млн доз вакцины от COVID-19 оказались испорчены

Сотрудники Балтиморской фабрики, производящей вакцину Johnson & Johnson от COVID-19, испортили 15 миллионов доз, задержав будущие поставки вакцины, сообщила в среду газета The New York Times.



Вакцина против коронавируса. Фото из открытых источников

Завод находится в ведении Мэрилендской биофармацевтической фирмы Emergent BioSolutions, которая еще не получила экстренного разрешения FDA на производство ингредиентов вакцины для Johnson & Johnson, но уже делала это в надежде, что ингредиенты могут быть использованы сразу же после того, как регуляторы одобрили завод.

В своем заявлении компания Johnson & Johnson подтвердила, что обнаружила одну партию лекарственного вещества, которое не соответствовало стандартам качества во время процесса контроля качества.

Представитель FDA заявил, что агентство осведомлено о сложившейся ситуации, но отказался от дальнейших комментариев.

Ранее "Комментарии" писали, что глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна получить 4,9 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19 в период с апреля по май.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "просто вылечить человека от коронавируса уже недостаточно" и после выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь в стране участились случаи "постковидного синдрома". Теперь фиксируют до 70% различных посткоронавирусных осложнений.

Также Максим Степанов заявил, что в Украине до 15 апреля будет длиться обострение ситуации с коронавирусом. Минздрав ожидает роста количества больных на Covid-19 в течение ближайших двух недель.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!