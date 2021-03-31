Степанов: До мая Украина должна получить 4,9 млн доз Covіd-вакцины

BTC/USD
58772.63
ETH/USD
1830.10
LTC/USD
193.87
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
32.85
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиза Снисар
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна получить 4,9 млн доз вакцины от коронавируса Covid-19 в период с апреля по май. Об этом министр сообщил во время заседания Кабмина 31 марта.
Максим Степанов - фото из открытых источников
Также он обратил внимание на информацию касательно 1,5 млн доз Covid-вакцины, которые Украина может потенциально получить.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "просто вылечить человека от Covid уже недостаточно" и после выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь в стране участились случаи "постковидного синдрома". Теперь фиксируют до 70% различных посткоронавирусных осложнений.
Также Максим Степанов заявил, что в Украине до 15 апреля будет длиться обострение ситуации с коронавирусом. Минздрав ожидает роста количества больных на Covid-19 в течение ближайших двух недель.
В то же время Виктор Ляшко прокомментировал информацию о том, что в Украине за два года планируют вакцинировать от Covid-19 50% населения. По его словам, это сделают быстрее и половина населения Украины получит Covid-прививку к концу 2021 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости