Степанов: До мая Украина должна получить 4,9 млн доз Covіd-вакцины

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна получить 4,9 млн доз вакцины от коронавируса Covid-19 в период с апреля по май. Об этом министр сообщил во время заседания Кабмина 31 марта.

"Я хотел бы сообщить о заключенных договорах, которые есть на сегодняшний день, сроки поставок которых или уже наступили, или планируются в ближайший месяц-два, то есть на апрель-май. Мы должны получить 4,9 млн доз вакцины в течение двух месяцев: апреля-мая этого года", — заявил Степанов.

Также он обратил внимание на информацию касательно 1,5 млн доз Covid-вакцины, которые Украина может потенциально получить.

"Кроме того, потенциально у нас есть как минимум 1,5 млн доз вакцины, которые мы должны получить. Когда я говорю потенциально, то это наши договоренности с Европейским Союзом о получении вакцин, которые нам обещают в ближайшее время", — добавил министр.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "просто вылечить человека от Covid уже недостаточно" и после выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь в стране участились случаи "постковидного синдрома". Теперь фиксируют до 70% различных посткоронавирусных осложнений.

Также Максим Степанов заявил, что в Украине до 15 апреля будет длиться обострение ситуации с коронавирусом. Минздрав ожидает роста количества больных на Covid-19 в течение ближайших двух недель.

В то же время Виктор Ляшко прокомментировал информацию о том, что в Украине за два года планируют вакцинировать от Covid-19 50% населения. По его словам, это сделают быстрее и половина населения Украины получит Covid-прививку к концу 2021 года.