Ляшко: У нас будет возможность вакцинировать 50% населения до конца этого года

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал информацию о том, что в Украине за два года планируют вакцинировать от Covid-19 50% населения. По его словам, это сделают быстрее и половина населения Украины получит Covid-прививку к концу 2021 года, так как для этого будет получено достаточно вакцины. Об этом Ляшко заявил в эфире программы на hromadske.

"Я думаю, что у нас будет возможность вакцинировать (50% населения, — ред.) до конца этого года. Возможно будут глобальные катаклизмы, но то, что я вижу, то что прогнозируется, у нас будет вакцина, которая позволит сделать эти прививки", — заявил Ляшко.

По его словам, в Украине, чтобы вакцинировать "наше количество", нужно выделить 4-7 месяцев.

"Все будет зависеть от вакцины и от желания приходить прививаться", — резюмировал главный санитарный врач.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "просто вылечить человека от Covid уже недостаточно" и после выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь в стране участились случаи "постковидного синдрома". Теперь фиксируют до 70% различных посткоронавирусных осложнений.