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Ляшко: У нас будет возможность вакцинировать 50% населения до конца этого года

"Все будет зависеть от вакцины и от желания прививаться", - заявил Ляшко

сегодня, 11:13
Автор:

Лиза Снисар

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал информацию о том, что в Украине за два года планируют вакцинировать от Covid-19 50% населения. По его словам, это сделают быстрее и половина населения Украины получит Covid-прививку к концу 2021 года, так как для этого будет получено достаточно вакцины. Об этом Ляшко заявил в эфире программы на hromadske.

Ляшко: У нас будет возможность вакцинировать 50% населения до конца этого года

Виктор Ляшко - фото из открытых источников

"Я думаю, что у нас будет возможность вакцинировать (50% населения, — ред.) до конца этого года. Возможно будут глобальные катаклизмы, но то, что я вижу, то что прогнозируется, у нас будет вакцина, которая позволит сделать эти прививки", — заявил Ляшко.

По его словам, в Украине, чтобы вакцинировать "наше количество", нужно выделить 4-7 месяцев.

"Все будет зависеть от вакцины и от желания приходить прививаться", — резюмировал главный санитарный врач.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "просто вылечить человека от Covid уже недостаточно" и после выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь в стране участились случаи "постковидного синдрома". Теперь фиксируют до 70% различных посткоронавирусных осложнений.

Отметим, что ранее Максим Степанов заявил, что в Украине до 15 апреля будет длиться обострение ситуации с коронавирусом. Минздрав ожидает роста количества больных на Covid-19 в течение ближайших двух недель. 

Также до этого нардеп Михаил Радуцкий заявил, что новые мутации коронавируса в будущем могут провоцировать новые волны эпидемии. По его словам, пик коронавируса в Украине еще не наступил.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5Us-ulLNfj4&ab_channel=hromadske
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