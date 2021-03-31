Ляшко: У нас будет возможность вакцинировать 50% населения до конца этого года

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Лиза Снисар
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал информацию о том, что в Украине за два года планируют вакцинировать от Covid-19 50% населения. По его словам, это сделают быстрее и половина населения Украины получит Covid-прививку к концу 2021 года, так как для этого будет получено достаточно вакцины. Об этом Ляшко заявил в эфире программы на hromadske.
Виктор Ляшко - фото из открытых источников
По его словам, в Украине, чтобы вакцинировать "наше количество", нужно выделить 4-7 месяцев.
Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "просто вылечить человека от Covid уже недостаточно" и после выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь в стране участились случаи "постковидного синдрома". Теперь фиксируют до 70% различных посткоронавирусных осложнений.Отметим, что ранее Максим Степанов заявил, что в Украине до 15 апреля будет длиться обострение ситуации с коронавирусом. Минздрав ожидает роста количества больных на Covid-19 в течение ближайших двух недель.
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