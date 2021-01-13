За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусным заболеванием умерло рекордное количество человек: мире зафиксировали 15 711 летальных случаев. За это же время коронавирусом заболели 663 тысячи человек. Эти данные обнародованы на сайте Worldometers.

Пандемия за сутки унесла жизни рекордного количества больных - фото из открытых источников

Наибольшее количество смертей зафиксировали в Соединенных Штатах Америки - 4 259, а всего за прошедшие сутки там выявлено 222 тысячи заражений COVID-19. Более тысячи жителей скончались в Великобритании, Бразилии, а также Германии.

За все время пандемии коронавируса в мире умерло 1 миллион 970 тысяч человек, выздоровело 65, 8 миллионов больных. По состоянию на сегодня от вируса лечатся более 24 миллионов человек.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в наступившем 2021 году, населению не удастся получить коллективным иммунитет к коронавирусному заболеванию несмотря на массовое прививание. Такое заявление сделала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

Напомним, что в связи с распространением коронавирусного заболевания, Кабинет министров Украины принял решение ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января. Как отмечают в правительстве, решение усилить карантинные мероприятия было принято с целью не допустить развертывание мощной волны коронавирусного заболевания, которая может наступить после новогодних праздников.

Издание "Комментарии" рассказывало о пяти нелепостях январского локдауна в Украине. Как показал опрос, проведенный компанией Research & Branding Group, мнения украинцев относительно целесообразности нынешнего локдауна разделились пополам. В то время как 42% поддерживают его введение, ровно столько же – 42% – не поддерживают.









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