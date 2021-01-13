kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.01.2021

BTC/USD

34022.53

ETH/USD

1050.59

LTC/USD

134.57

НБУ 13.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Пандемия за сутки унесла жизни рекордного количества больных
commentss НОВОСТИ Все новости

Пандемия за сутки унесла жизни рекордного количества больных

Наибольшее количество смертей зафиксировали в Соединенных Штатах Америки

сегодня, 08:43
Автор:

Елизавета Черных

За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусным заболеванием умерло рекордное количество человек: мире зафиксировали 15 711 летальных случаев. За это же время коронавирусом заболели 663 тысячи человек. Эти данные обнародованы на сайте Worldometers. 

Пандемия за сутки унесла жизни рекордного количества больных

Пандемия за сутки унесла жизни рекордного количества больных - фото из открытых источников

Наибольшее количество смертей зафиксировали в Соединенных Штатах Америки - 4 259, а всего за прошедшие сутки там выявлено 222 тысячи заражений COVID-19. Более тысячи жителей скончались в Великобритании, Бразилии, а также Германии. 

За все время пандемии коронавируса в мире умерло 1 миллион 970 тысяч человек, выздоровело 65, 8 миллионов больных. По состоянию на сегодня от вируса лечатся более 24 миллионов человек. 

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в наступившем 2021 году, населению не удастся получить коллективным иммунитет к коронавирусному заболеванию несмотря на массовое прививание. Такое заявление сделала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

Напомним, что в связи с распространением коронавирусного заболевания, Кабинет министров Украины принял решение ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января. Как отмечают в правительстве, решение усилить карантинные мероприятия было принято с целью не допустить развертывание мощной волны коронавирусного заболевания, которая может наступить после новогодних праздников. 

Издание "Комментарии" рассказывало о пяти нелепостях январского локдауна в Украине. Как показал опрос, проведенный компанией Research & Branding Group, мнения украинцев относительно целесообразности нынешнего локдауна разделились пополам. В то время как 42% поддерживают его введение, ровно столько же – 42% – не поддерживают.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR0RYMPhu-J9i5t74sla8KOrJFIhGMs--0YIuvQzoxLeFrvwwr5FLpn42Qw#countries
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ