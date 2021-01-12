В ВОЗ сделали важное заявление касаемо COVID-19

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Елизавета Черных
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в наступившем 2021 году, населению не удастся получить коллективным иммунитет к коронавирусному заболеванию несмотря на массовое прививание. Такое заявление сделала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.
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Она также подчеркнула, что противоэпидемические меры, в частности ношение медицинских масок, мытье рук, а также соблюдение социальной дистанции, останутся актуальными на протяжении всего года.
Напомним, что массовая вакцинация населения против коронавируса началась недавно в ряде стран, среди которых Израиль, Великобритания, Франция, Германия и другие. Как утверждает советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлуорд, жителей более бедных стран начнут вакцинировать в конце этого месяца или начале февраля 2021 года.
Ожидается, что в следующем месяце Украина получит вакцину от коронавирусной инфекции и по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, вакцинация граждан будет проходить бесплатно. Но будет рассматриваться и вариант платной процедуры. В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что группа людей из пятого этапа (здоровые люди в возрасте 18-59 лет) смогут вакцинироваться вне очереди за личные средства. Но это может произойти не раньше второго полугодия 2021 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что двух чиновников Варшавского университета в Польше уволили после скандала с вакцинацией против коронавирусного заболевания.
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