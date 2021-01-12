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В ВОЗ сделали важное заявление касаемо COVID-19

Актуальными остаются рекомендации по соблюдению дистанции, мытью рук и ношению масок

сегодня, 10:14
Автор:

Елизавета Черных

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в наступившем 2021 году, населению не удастся получить коллективным иммунитет к коронавирусному заболеванию несмотря на массовое прививание. Такое заявление сделала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

В ВОЗ сделали важное заявление касаемо COVID-19

В ВОЗ сделали важное заявление касаемо COVID-19 - фото из открытых источников

"Мы не собираемся достигать любого уровня популяционного иммунитета в 2021 году", — рассказала специалист. 

Она также подчеркнула, что противоэпидемические меры, в частности ношение медицинских масок, мытье рук, а также соблюдение социальной дистанции, останутся актуальными на протяжении всего года. 

Напомним, что массовая вакцинация населения против коронавируса началась недавно в ряде стран, среди которых Израиль, Великобритания, Франция, Германия и другие. Как утверждает советник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлуорд, жителей более бедных стран начнут вакцинировать в конце этого месяца или начале февраля 2021 года. 

Ожидается, что в следующем месяце Украина получит вакцину от коронавирусной инфекции и по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, вакцинация граждан будет проходить бесплатно. Но будет рассматриваться и вариант платной процедуры. В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что группа людей из пятого этапа (здоровые люди в возрасте 18-59 лет) смогут вакцинироваться вне очереди за личные средства. Но это может произойти не раньше второго полугодия 2021 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что двух чиновников Варшавского университета в Польше уволили после скандала с вакцинацией против коронавирусного заболевания.



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Источник: https://apnews.com/article/international-news-south-korea-coronavirus-pandemic-moon-jae-in-6d4e1a08d84038da5f8fc54286971522
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