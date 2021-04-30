Глава Министерства здравоохранения Украины сообщил, что по состоянию на 30 апреля коронавирусом инфицировалось 10 072 человека. При этом смогли побороть заболевание 20 192 граждан, что является рекордным значением с начала пандемии. Ранее наибольшее количество выздоровевших (20 062) зафиксировали 28 апреля. Статистику министр обнародовал в Facebook.

От COVID-19 выздоровело рекордное количество людей: статистика в Украине - фото из открытых источников

Сообщается, что больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской, Днепропетровской, городе Киев, Запорожской и Львовской областях.

За прошлые сутки в больницу было доставлено 3 117 пациентов, зарегистрировано 307 случаев смерти от последствий коронавируса, а также совершено 90 101 тестирований на выявление заболевания.

За все время пандемии в стране было обнаружено 2 069 537 подтвержденных случая COVID-19, из них 44 085 оказались летальными

Напомним, что со слов главного инфекциониста Львовской области Сергея Федоренко, симптомы коронавируса, которые встречались у заболевших в начале пандемии, можно наблюдать все реже. У зараженных коронавирусом отмечается высокая температура, одышка, а также присутствует общая слабость, из-за которых люди с трудом могут передвигаться. Среди часто встречающихся симптомов также расстройства желудочно-кишечного тракта, в частности диарея и рвота.

Ранее портал "Комментарии" писал, что американское издание Bloomberg обнародовало список наиболее безопасных и стойких к коронавирусной пандемии стран. Данный рейтинг составляли с учетом индекса заражаемости, смертности в результате коронавируса, количества тестирований и процент выявления заболевания, масштабы вакцинации, надежность карантинных мероприятий.













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