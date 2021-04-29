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За сутки в Украине резко увеличилось количество инфицированных COVID

Наибольшее количество подтвержденных случаев в Харьковской области

сегодня, 08:53
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что по состоянию на сегодня количество инфицированных коронавирусом на территории страны составило 11 627, при этом вчера обнаружили 9 590 новых случаев COVID. В частности, заболевание диагностировали у 518 детей и 259 медицинских работников. Статистику министр обнародовал в Facebook.

За сутки в Украине резко увеличилось количество инфицированных COVID

За сутки в Украине резко подскочило количество инфицированных COVID - фото из открытых источников

Наибольшее количество заболевших зафиксировали в Харьковской, Днепропетровской, городе Киев, Донецкой и Львовской областях. 

За прошлые сутки выздоровело 18 442 граждан, при этом по состоянию на прошлые сутки, коронавирус смогли преодолеть  20 062 человек, что является рекордным значением с начала пандемии в стране. 

По данным министра, за минувшие сутки было госпитализировано 3 096 пациентов, а также зарегистрировано 387 случаев смерти от последствий коронавирусного заболевания. 

За все время пандемии, в стране обнаружили 2 059 465 случаев заражения коронавирусом, 43 778 из них оказались летальными. 

Напомним, что ученые из НАН Украины сообщили, что вероятнее всего наша страна уже прошла пик смертности от коронавирусного заболевания. Ситуация начинает стабилизироваться. При этом ученые отметили, что соответствующую гипотезу позволили создать данные, полученные от Министерства юстиции. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писал, что американское издание Bloomberg обнародовало список наиболее безопасных и стойких к коронавирусной пандемии стран. Данный рейтинг составляли с учетом индекса заражаемости, смертности в результате коронавируса, количества тестирований и процент выявления заболевания, масштабы вакцинации, надежность карантинных мероприятий. 



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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official
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