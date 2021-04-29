Потеря обоняния и вкуса случается все реже: врач озвучил новые симптомы COVID-19

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Елизавета Черных
Со слов главного инфекциониста Львовской области Сергея Федоренко, симптомы коронавируса, которые встречались у заболевших в начале пандемии, можно наблюдать все реже. В интервью ТСН врач рассказал о том, как сейчас протекает COVID у инфицированных, пишет "УНИАН".
Новые симптомы коронавируса - фото из открытых источников
По утверждению Федоренко, у зараженных коронавирусом отмечается высокая температура, одышка, а также присутствует общая слабость, из-за который люди с трудом могут передвигаться. Среди часто встречающихся симптомов также расстройства желудочно-кишечного тракта, в частности диарея и рвота.
Инфекционист также подчеркнул и случаи наличия психотических реакций у пациентов с COVID.
Сергей Федоренко также отметил, что симптомы, которые встречались изначально у инфицированных коронавирусом, как потеря обоняния, вкуса, можно встретить значительно реже.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что по состоянию на сегодня количество инфицированных коронавирусом на территории страны составило 11 627, при этом вчера обнаружили 9 590 новых случаев COVID. В частности, заболевание диагностировали у 518 детей и 259 медицинских работников. За прошлые сутки выздоровело 18 442 граждан, при этом по состоянию на прошлые сутки, коронавирус смогли преодолеть 20 062 человек, что является рекордным значением с начала пандемии в стране.
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