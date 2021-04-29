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Потеря обоняния и вкуса случается все реже: врач озвучил новые симптомы COVID-19

У пациентов встречается рвота, диарея и даже психотические реакции

29 апреля 2021, 15:40
Автор:

Елизавета Черных

Со слов главного инфекциониста Львовской области Сергея Федоренко, симптомы коронавируса, которые встречались у заболевших в начале пандемии, можно наблюдать все реже. В интервью ТСН врач рассказал о том, как сейчас протекает COVID у инфицированных, пишет "УНИАН". 

Потеря обоняния и вкуса случается все реже: врач озвучил новые симптомы COVID-19

Новые симптомы коронавируса - фото из открытых источников

По утверждению Федоренко, у зараженных коронавирусом отмечается высокая температура, одышка, а также присутствует общая слабость, из-за который люди с трудом могут передвигаться. Среди часто встречающихся симптомов также расстройства желудочно-кишечного тракта, в частности диарея и рвота.

"В стационаре в 95% случаев мы видим поражение легких, которое характеризуется двусторонней бронхопневмонией, развиваются миокардиты. Имеются также поражения со стороны центральной нервной системы. Это — дезориентированность в пространстве и времени", — сказал доктор. 

Инфекционист также подчеркнул и случаи наличия психотических реакций у пациентов с COVID. 

Сергей Федоренко также отметил, что симптомы, которые встречались изначально у инфицированных коронавирусом, как потеря обоняния, вкуса, можно встретить значительно реже. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что по состоянию на сегодня количество инфицированных коронавирусом на территории страны составило 11 627, при этом вчера обнаружили 9 590 новых случаев COVID. В частности, заболевание диагностировали у 518 детей и 259 медицинских работников. За прошлые сутки выздоровело 18 442 граждан, при этом по состоянию на прошлые сутки, коронавирус смогли преодолеть  20 062 человек, что является рекордным значением с начала пандемии в стране. 



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Источник: https://www.unian.net/society/poterya-obonyaniya-i-vkusa-sluchaetsya-vse-rezhe-vrach-ozvuchil-novye-simptomy-covid-19-novosti-ukrainy-11405590.html
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