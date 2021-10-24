Названы области Украины с самой высокой смертностью от COVID-19

Коронавирус в Украине продолжает набирать обороты, за прошлые сутки в стране зарегистрировали 20 791 новый случай заболевания, 1533 среди них — дети.

Коронавирус в Украине (фото из открытых источников)

Как сообщает пресс-служба Минздрава, самая высокая смертность от коронавирусной инфекции зафиксирована в Днепропетровской (умерло 56 человек за сутки) и в Запорожской (50 человек) областях.

Согласно обновленной статистике, активнее всего COVID-19 "бьет" по Днепропетровской (2211 новых случаев), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403), Херсонской (1085) областях. А меньше всего случаев заболевания зафиксировано в Кировоградской (163) и Закарпатской (211) областях.

К слову, за прошлые сутки в медицинские учреждения с коронавирусной инфекцией было госпитализировано почти 6 тысяч человек.

Напомним, политолог Виктор Таран рассказал, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине есть большой риск, что в ближайшие недели страны мира внесут нашу страну в "черный список", и мы потеряем возможность путешествовать беспрепятственно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что глава украинского Министерства здравоохранения Виктор Ляшко озвучил неутешительный прогноз по поводу коронавируса, однако, по словам министра, "мы можем вернуться к нормальной жизни". Представитель Минздрава считает, что COVID-19 может никогда не исчезнуть.

Читайте также, какие симптомы коронавируса свидетельствуют о необходимой госпитализации. Эксперты отметили, что это боль в грудине, затрудненное дыхание и удушье даже без физической нагрузки. Также к симптомам, которые должны вызывать беспокойство, следует отнести низкую сатурацию кислорода.

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