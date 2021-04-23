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Главная Новости Общество медицина Минздрав может судиться с поставщиками вакцины Sinovac: в чем причина
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Минздрав может судиться с поставщиками вакцины Sinovac: в чем причина

Китайская компания якобы нарушила условия контракта и сорвала сроки необходимых поставок вакцины в Украину

сегодня, 20:20
Автор:

Вечканова Елена

Массовая вакцинация от коронавирусной болезни в Украине продвигается весьма медленными темпами. Одна из причин — недостаточное количество вакцины. По словам руководителя комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, еще и компания Sinovac нарушает все условия подписанного контракта, сообщает "Украина 24".

Минздрав может судиться с поставщиками вакцины Sinovac: в чем причина

Sinovac срывает сроки поставок вакцины в Украину. Фото: 7UMAPRESS

Радуцкий говорит, что он очень удивлен, почему в Минздраве до сих пор не начали судебную тяжбу с китайскими производителями вакцины. Чиновник утверждает, что Sinovac пропустили все возможные сроки поставок препарата в Украину.

По мнению нардепа, такое поведение недостойно крупного производителя. И если эти люди занялись пусть и важным сейчас, но все же бизнесом, то знают, что должны отвечать за свои нарушения.

Михаил Радуцкий подчеркивает, что вакцина CoronaVac (производство Sinovac — ред.) куплена украинским государством, а не получена в подарок от инициативы COVAX. Плюс Китай не сообщает о любых запретах на экспорт своих вакцин. Именно поэтому политик уверен, что в Министерстве здравоохранения должны соответствующе отреагировать на задержки поставок.

Также Радуцкий напомнил, что Индия также приостановила предоставление вакцин для других государств. Однако местные производители сразу объяснили — препараты нынче изготовляются для внутреннего рынка, ведь ситуация с заболеванием в стране критическая.

По словам нардепа, Украина катастрофически медленно получает любые вакцины. И хотя этому есть и некоторые резонные причины — дефицит препаратов существует во всем мире, политик хотел бы, дабы процесс ускорился.

Напомним, первая партия препарата CoronaVac, разработанного китайской компанией Sinovac Biotech, прибыла в Украину в конце марта. В ней насчитывалось 215 тысяч доз. Всего Украина ожидает поставки 1,915 млн доз CoronaVac.

Ранее "Комментарии" сообщали, в каких двух государствах обнаружили поддельные антиковидные вакцины якобы произведенные Pfizer.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/9551-sluga-naroda-o-skandale-s-postavkoy-vakcin-v-ukrainu-mozhno-podavat-v-sud
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