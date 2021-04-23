Минздрав может судиться с поставщиками вакцины Sinovac: в чем причина

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Вечканова Елена
Массовая
вакцинация от коронавирусной болезни в Украине продвигается весьма медленными
темпами. Одна из причин — недостаточное количество вакцины. По словам руководителя
комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, еще и компания Sinovac
нарушает все условия подписанного контракта, сообщает "Украина 24".
Sinovac срывает сроки поставок вакцины в Украину. Фото: 7UMAPRESS
Радуцкий говорит,
что он очень удивлен, почему в Минздраве до сих пор не начали судебную тяжбу с китайскими
производителями вакцины. Чиновник утверждает, что Sinovac пропустили все возможные
сроки поставок препарата в Украину.
По мнению
нардепа, такое поведение недостойно крупного производителя. И если эти люди
занялись пусть и важным сейчас, но все же бизнесом, то знают, что должны
отвечать за свои нарушения.
Михаил Радуцкий
подчеркивает, что вакцина CoronaVac (производство
Sinovac — ред.) куплена украинским государством, а не получена в подарок от
инициативы COVAX. Плюс Китай не сообщает о любых запретах на экспорт своих
вакцин. Именно поэтому политик уверен, что в Министерстве здравоохранения
должны соответствующе отреагировать на задержки поставок.
Также Радуцкий
напомнил, что Индия также приостановила предоставление вакцин для других
государств. Однако местные производители сразу объяснили — препараты нынче
изготовляются для внутреннего рынка, ведь ситуация с заболеванием в стране
критическая.
По словам нардепа, Украина катастрофически медленно получает любые вакцины. И хотя этому есть и некоторые резонные причины — дефицит препаратов существует во всем мире, политик хотел бы, дабы процесс ускорился.
Напомним, первая партия препарата CoronaVac, разработанного китайской компанией Sinovac Biotech, прибыла в Украину в конце марта. В ней насчитывалось 215 тысяч доз. Всего Украина ожидает поставки 1,915 млн доз CoronaVac.
Ранее "Комментарии" сообщали, в каких двух государствах обнаружили поддельные антиковидные вакцины якобы произведенные Pfizer.
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