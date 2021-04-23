Минздрав может судиться с поставщиками вакцины Sinovac: в чем причина

Массовая вакцинация от коронавирусной болезни в Украине продвигается весьма медленными темпами. Одна из причин — недостаточное количество вакцины. По словам руководителя комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, еще и компания Sinovac нарушает все условия подписанного контракта, сообщает "Украина 24".



Sinovac срывает сроки поставок вакцины в Украину. Фото: 7UMAPRESS

Радуцкий говорит, что он очень удивлен, почему в Минздраве до сих пор не начали судебную тяжбу с китайскими производителями вакцины. Чиновник утверждает, что Sinovac пропустили все возможные сроки поставок препарата в Украину.

По мнению нардепа, такое поведение недостойно крупного производителя. И если эти люди занялись пусть и важным сейчас, но все же бизнесом, то знают, что должны отвечать за свои нарушения.

Михаил Радуцкий подчеркивает, что вакцина CoronaVac (производство Sinovac — ред.) куплена украинским государством, а не получена в подарок от инициативы COVAX. Плюс Китай не сообщает о любых запретах на экспорт своих вакцин. Именно поэтому политик уверен, что в Министерстве здравоохранения должны соответствующе отреагировать на задержки поставок.

Также Радуцкий напомнил, что Индия также приостановила предоставление вакцин для других государств. Однако местные производители сразу объяснили — препараты нынче изготовляются для внутреннего рынка, ведь ситуация с заболеванием в стране критическая.

По словам нардепа, Украина катастрофически медленно получает любые вакцины. И хотя этому есть и некоторые резонные причины — дефицит препаратов существует во всем мире, политик хотел бы, дабы процесс ускорился.

Напомним, первая партия препарата CoronaVac, разработанного китайской компанией Sinovac Biotech, прибыла в Украину в конце марта. В ней насчитывалось 215 тысяч доз. Всего Украина ожидает поставки 1,915 млн доз CoronaVac.

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