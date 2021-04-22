В двух странах обнаружили подделку вакцины Pfizer - детали скандала

Недавно произошел скандал — американская компания Pfizer обнаружила в Мексике и Польше поддельные вакцины от коронавируса. Данную информацию сообщает издание Wall Street Journal.

Pfizer обнаружила подделку вакцины в двух странах - больше о скандале. Фото: rostec.ru

Известно, что препаратом-подделкой успели вакцинировать около 80 человек в Мексике. Одна доза такой вакцины стоила около тысячи долларов. Местные власти сообщили, что сразу подозревали обман. Во-первых, на упаковках было неправильно указано срок годности. Во-вторых, удивление вызвали номера партии — они отличались от тех, что ранее поставлялись в Мексику.

В Польше же фальшивую вакцину оперативно изъяли. Препарат-подделка оказался лекарством против морщин.

Чтобы выявить подделку, страна прибегла к тестированию, которое подтвердило, что партия не содержит настоящей вакцины от Pfizer.

Напомним, что руководитель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук заявила, что не стоит вводить вторую дозу вакцины от коронавируса, которая имеет отличный от первого тип производства. Врач объяснила, что вторая доза вакцины называется бустерная. С ее помощью активируется т-клеточный иммунитет, который в основном участвует в длительной защите от любой вирусной инфекции. В чем здесь риск и почему не рекомендуется использовать различные вакцины, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, какая европейская страна первой введет "паспорта вакцинации". Документы, подтверждающие наличие прививки против COVID-19, рано или поздно войдут в нашу жизнь. В Европе уже есть первая "заявка" на введение ковидного документа для своих граждан. В подобном тесте очень заинтересована Франция. Больше об этом читайте здесь.

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