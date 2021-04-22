logo
Русский Українська

BTC/USD

54359.50

ETH/USD

2475.26

LTC/USD

266.65

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина В двух странах обнаружили подделку вакцины Pfizer - детали скандала
commentss НОВОСТИ Все новости

В двух странах обнаружили подделку вакцины Pfizer - детали скандала

Поддельная вакцина от компании Pfizer поставлялась в Мексику и Польшу

сегодня, 10:20
Автор:

Кириєнко Анна

Недавно произошел скандал — американская компания Pfizer обнаружила в Мексике и Польше поддельные вакцины от коронавируса. Данную информацию сообщает издание Wall Street Journal.

В двух странах обнаружили подделку вакцины Pfizer - детали скандала

Pfizer обнаружила подделку вакцины в двух странах - больше о скандале. Фото: rostec.ru

Известно, что препаратом-подделкой успели вакцинировать около 80 человек в Мексике. Одна доза такой вакцины стоила около тысячи долларов. Местные власти сообщили, что сразу подозревали обман. Во-первых, на упаковках было неправильно указано срок годности. Во-вторых, удивление вызвали номера партии — они отличались от тех, что ранее поставлялись в Мексику.

В Польше же фальшивую вакцину оперативно изъяли. Препарат-подделка оказался лекарством против морщин.

Чтобы выявить подделку, страна прибегла к тестированию, которое подтвердило, что партия не содержит настоящей вакцины от Pfizer.

Напомним, что руководитель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук заявила, что не стоит вводить вторую дозу вакцины от коронавируса, которая имеет отличный от первого тип производства. Врач объяснила, что вторая доза вакцины называется бустерная. С ее помощью активируется т-клеточный иммунитет, который в основном участвует в длительной защите от любой вирусной инфекции. В чем здесь риск и почему не рекомендуется использовать различные вакцины, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, какая европейская страна первой введет "паспорта вакцинации". Документы, подтверждающие наличие прививки против COVID-19, рано или поздно войдут в нашу жизнь. В Европе уже есть первая "заявка" на введение ковидного документа для своих граждан. В подобном тесте очень заинтересована Франция. Больше об этом читайте здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/articles/pfizer-identifies-fake-covid-19-shots-abroad-as-criminals-exploit-vaccine-demand-11619006403?mod=hp_lead_pos5
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ