Иммунолог объяснил, можно ли делать прививки разными вакцинами от коронавируса

Иммунолог Борис Донской заявил, что украинцам, похоже, придется проводить "эксперименты" и прививаться разными вакцинами от коронавируса. Об этом он сказал в интервью изданию "Лига".

Вакцина от коронавируса. Фото из открытых источников

В Украине, отмечает врач, запутанная ситуация с наличием вакцин.

"Это как в автомобиле BMW ставить колодки "жигулей" — производитель не рекомендует", — говорит Донской о прививках различными препаратами.

Однако врач относится к вероятности прививки украинцев разными вакцинами не так пессимистично.

"Если использовать две принципиально разные модели прививки, может ли это быть вредно? Вряд ли. Может ли дать это более основательный иммунный ответ? Возможно", — отметил врач.

Как пояснил эксперт, например, AstraZeneca после иммунизации должна генерировать антитела только к спайк-белку. Если прививаться Sinovac, то используется сплошная вирусная частица. Поэтому получится иммунная память и против всех антигенов вируса, и против спайк-белка.

"Вирус не может измениться полностью, он разве что тогда должен переродиться и стать чем-то другим. Что-то даже в новых штаммах будет выдавать его старый вариант, — объясняет иммунолог. — Поэтому если вирус принципиально изменит дизайн по спайк-белку, первый вариант памяти не будет работать, а второй, хотя он и более консервативен, будет давать не такую эффективную, но более широкую защиту".

Вакцины AstraZeneca и Pfiser, по словам медика, приблизительно одного типа. Они призваны сгенерировать мощный ответ к спайк-белку.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины сообщило, через какое время после прививки должна состояться вакцинация второй дозой вакцины от коронавируса. О времени и месте вакцинации от коронавируса человеку должны сообщить по контактному номеру, который был оставлен во время прививки.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, в Украине в ближайшие дни упадет показатель смертности от коронавируса, а уже сейчас наблюдается снижение динамики относительно новых больных. Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!