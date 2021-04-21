Иммунолог объяснил, можно ли делать прививки разными вакцинами от коронавируса

BTC/USD
55577.62
ETH/USD
2419.51
LTC/USD
270.82
USD/UAH
28.17
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Иммунолог Борис Донской заявил, что украинцам, похоже, придется проводить "эксперименты" и прививаться разными вакцинами от коронавируса. Об этом он сказал в интервью изданию "Лига".
Вакцина от коронавируса. Фото из открытых источников
В Украине, отмечает врач, запутанная ситуация с наличием вакцин.
Однако врач относится к вероятности прививки украинцев разными вакцинами не так пессимистично.
Как пояснил эксперт, например, AstraZeneca после иммунизации должна генерировать антитела только к спайк-белку. Если прививаться Sinovac, то используется сплошная вирусная частица. Поэтому получится иммунная память и против всех антигенов вируса, и против спайк-белка.
Вакцины AstraZeneca и Pfiser, по словам медика, приблизительно одного типа. Они призваны сгенерировать мощный ответ к спайк-белку.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины сообщило, через какое время после прививки должна состояться вакцинация второй дозой вакцины от коронавируса. О времени и месте вакцинации от коронавируса человеку должны сообщить по контактному номеру, который был оставлен во время прививки.
Как сообщал портал "Комментарии" ранее, в Украине в ближайшие дни упадет показатель смертности от коронавируса, а уже сейчас наблюдается снижение динамики относительно новых больных. Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости