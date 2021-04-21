logo
Русский Українська

BTC/USD

55577.62

ETH/USD

2419.51

LTC/USD

270.82

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Иммунолог объяснил, можно ли делать прививки разными вакцинами от коронавируса
commentss НОВОСТИ Все новости

Иммунолог объяснил, можно ли делать прививки разными вакцинами от коронавируса

Украинский врач объяснил, в каком случае разрешается прививка разными вакцинами от коронавируса

сегодня, 19:29
Автор:

Таисия Ерохина

Иммунолог Борис Донской заявил, что украинцам, похоже, придется проводить "эксперименты" и прививаться разными вакцинами от коронавируса. Об этом он сказал в интервью изданию "Лига".

Иммунолог объяснил, можно ли делать прививки разными вакцинами от коронавируса

Вакцина от коронавируса. Фото из открытых источников

В Украине, отмечает врач, запутанная ситуация с наличием вакцин.

"Это как в автомобиле BMW ставить колодки "жигулей" — производитель не рекомендует", — говорит Донской о прививках различными препаратами.

Однако врач относится к вероятности прививки украинцев разными вакцинами не так пессимистично.

"Если использовать две принципиально разные модели прививки, может ли это быть вредно? Вряд ли. Может ли дать это более основательный иммунный ответ? Возможно", — отметил врач.

Как пояснил эксперт, например, AstraZeneca после иммунизации должна генерировать антитела только к спайк-белку. Если прививаться Sinovac, то используется сплошная вирусная частица. Поэтому получится иммунная память и против всех антигенов вируса, и против спайк-белка.

"Вирус не может измениться полностью, он разве что тогда должен переродиться и стать чем-то другим. Что-то даже в новых штаммах будет выдавать его старый вариант, — объясняет иммунолог. — Поэтому если вирус принципиально изменит дизайн по спайк-белку, первый вариант памяти не будет работать, а второй, хотя он и более консервативен, будет давать не такую эффективную, но более широкую защиту".

Вакцины AstraZeneca и Pfiser, по словам медика, приблизительно одного типа. Они призваны сгенерировать мощный ответ к спайк-белку.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины сообщило, через какое время после прививки должна состояться вакцинация второй дозой вакцины от коронавируса. О времени и месте вакцинации от коронавируса человеку должны сообщить по контактному номеру, который был оставлен во время прививки.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, в Украине в ближайшие дни упадет показатель смертности от коронавируса, а уже сейчас наблюдается снижение динамики относительно новых больных. Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://life.liga.net/poyasnennya/interview/o-mutatsiyah-kovida-i-mojno-li-privivatsya-raznymi-vaktsinami-intervyu-s-immunologom?fbclid=IwAR0brT8VFy9mKZbYC3HVo3ayjWLe2KIxLb_9GhTPRJdmzCQC5nX-DBCui5M
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ