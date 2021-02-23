Массовая вакцинация от коронавируса: врач назвал главные проблемы

Организовать вакцинопрофилактику в Украине будет не совсем просто. Такое мнение врача-инфекциониста Андрея Александрина прозвучало в прямом эфире канала "Украина 24".

Врач-иммунолог выделил несколько проблем массовой вакцинации в Украине. Фото: Shutterstock

По мнению специалиста, украинская медицинская система не совсем готова к быстрому старту массовой вакцинации населения от коронавируса. Ряд проблем, проходящих сквозь сразу несколько общественных сфер, могут существенно повлиять на скорость и качество сделанных прививок.

Во-первых, утверждает Андрей Александрин, в Украине существует проблема с подготовкой медицинского персонала. Отечественные врачи еще не сталкивались с болезнью, похожей на COVID-19, поэтому и препарат, который защищает иммунную систему от воздействия коронавируса, для них новый. И хотя научиться не будет проблемой, изначально неосведомленность медиков может замедлять процесс.

Во-вторых, особые условия хранения вакцины. Препарат против коронавируса достаточно "капризный", поэтому для него нужно организовать специальную холодовую цепь. Александрин уверен, что это может повлечь дополнительные недопонимания.

"В-третьих" напрямую вытекает из предыдущего пункта. Ведь если в столице и большинстве крупных городов процесс вакцинации от коронавируса еще можно как-то контролировать и направлять, то в регионах, "на местах", это трудновато сделать. Именно поэтому врач-инфекционист отдельно выделяет организацию массовых прививок от COVID-19 на так называемой "периферии", как проблему.

"Если мы говорим об организации процесса, то со стороны нашего правительства есть огромное количество вопросов, и пока мы не получили достаточного количества ответов на то, чтобы это было безопасным процессом", — отметил специалист.

Одновременно медик в целом одобряет приближение процесса вакцинации. Также Александрин поддерживает приобретение вакцины производства компании AstraZeneca, называя разработки фирмы брендовыми среди иммунобиологических препаратов.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что именно известно о препарате COVISHIELD, которым планируют начать массовую вакцинацию украинцев.

Также на портале удастся узнать, когда удастся записаться на прививку против коронавируса и какие области первыми получат необходимую вакцину.

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