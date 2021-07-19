Ляшко рассказал, какую вакцину от коронавируса считает самой лучшей

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Вечканова Елена
Чиновники министерства
здравоохранения не единожды отмечали, что единственным путем победить
коронавирусную пандемию является массовая вакцинация и создание коллективного
иммунитета. Темпы вакцинации в последнее время действительно увеличились. Какой
же препарат, по словам главы Минздрава Виктора Ляшко, является самым
эффективным, сообщает "Сегодня".
Ляшко назвал лучшую вакцину от коронавируса. Фото: Главком
Министр считает,
что дело — не в названии или стране-производителе. Самым важным для любого
человека, решившегося на вакцинацию, должно быть то, что препарат введен и начал
"работать" на благо организма.
Наиболее логичным
вариантом для сомневающихся украинцев, говорит Ляшко, будет поход к семейному
врачу и запись на вакцинацию через него. Вероятно, так министр советует
поступить, чтобы прежде получить консультацию специалиста и точно убедиться, что
выбранный препарат не принесет значительных побочных эффектов, а будет работать
в нужном направлении.
К слову, сам
Виктор Ляшко был привит еще несколько месяцев назад, пока находился на
должности главного санитарного врача страны. Для вакцинации был взят препарат Covishield (производство AstraZeneca). Прививался Ляшко в районной больнице Кагарлыка Киевской
области. Между прочим, прививка не уберегла его от последующего заболевания коронавирусом.
Напомним, что в
воскресенье, 18 июля, в Украину была доставлена первая партия одного из
известных американских противоковидных препаратов — Moderna. На нашем портале вы можете прочесть, на прививки какой категории населения она рассчитана.
Также следует
заметить, что в больших городах страны уже началась массовая вакцинация другой вакциной
из США — Cominarty (производство Pfizer). Прививку можно получить в порядке живой
очереди, предъявив для этого паспорт, а также имея заключенную с семейным врачом
декларацию.
Ранее "Комментарии"
сообщали, какие вакцины, по мнению исследователей, могут быть неэффективны для
некоторых категорий людей. Подробности — в нашем материале.
Дополнительно вы
можете узнать, разрешается ли после вакцинации употреблять алкоголь и мочить место укола.
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