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Ляшко рассказал, какую вакцину от коронавируса считает самой лучшей

По мнению министра здравоохранения, размышление о выборе вакцин является маркетинговой ловушкой

сегодня, 10:40
Автор:

Вечканова Елена

Чиновники министерства здравоохранения не единожды отмечали, что единственным путем победить коронавирусную пандемию является массовая вакцинация и создание коллективного иммунитета. Темпы вакцинации в последнее время действительно увеличились. Какой же препарат, по словам главы Минздрава Виктора Ляшко, является самым эффективным, сообщает "Сегодня".

Ляшко рассказал, какую вакцину от коронавируса считает самой лучшей

Ляшко назвал лучшую вакцину от коронавируса. Фото: Главком

Министр считает, что дело — не в названии или стране-производителе. Самым важным для любого человека, решившегося на вакцинацию, должно быть то, что препарат введен и начал "работать" на благо организма.

"Лучшая вакцина — та, которая введена в организм и уже работает, — подчеркнул Виктор Ляшко. — Поэтому, я вам серьезно говорю, не нужно искать и смотреть на эти маркетинговые ловушки".

Наиболее логичным вариантом для сомневающихся украинцев, говорит Ляшко, будет поход к семейному врачу и запись на вакцинацию через него. Вероятно, так министр советует поступить, чтобы прежде получить консультацию специалиста и точно убедиться, что выбранный препарат не принесет значительных побочных эффектов, а будет работать в нужном направлении.

К слову, сам Виктор Ляшко был привит еще несколько месяцев назад, пока находился на должности главного санитарного врача страны. Для вакцинации был взят препарат Covishield (производство AstraZeneca). Прививался Ляшко в районной больнице Кагарлыка Киевской области. Между прочим, прививка не уберегла его от последующего заболевания коронавирусом.

Напомним, что в воскресенье, 18 июля, в Украину была доставлена первая партия одного из известных американских противоковидных препаратов — Moderna. На нашем портале вы можете прочесть, на прививки какой категории населения она рассчитана.

Также следует заметить, что в больших городах страны уже началась массовая вакцинация другой вакциной из США — Cominarty (производство Pfizer). Прививку можно получить в порядке живой очереди, предъявив для этого паспорт, а также имея заключенную с семейным врачом декларацию.

Ранее "Комментарии" сообщали, какие вакцины, по мнению исследователей, могут быть неэффективны для некоторых категорий людей. Подробности — в нашем материале.

Дополнительно вы можете узнать, разрешается ли после вакцинации употреблять алкоголь и мочить место укола.


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Источник: https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/kakaya-vakcina-ot-covid-19-luchshaya-lyashko-dal-sovet-ukraincam-1564329.html
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