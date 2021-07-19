Ляшко рассказал, какую вакцину от коронавируса считает самой лучшей

Чиновники министерства здравоохранения не единожды отмечали, что единственным путем победить коронавирусную пандемию является массовая вакцинация и создание коллективного иммунитета. Темпы вакцинации в последнее время действительно увеличились. Какой же препарат, по словам главы Минздрава Виктора Ляшко, является самым эффективным, сообщает "Сегодня".



Ляшко назвал лучшую вакцину от коронавируса. Фото: Главком

Министр считает, что дело — не в названии или стране-производителе. Самым важным для любого человека, решившегося на вакцинацию, должно быть то, что препарат введен и начал "работать" на благо организма.

"Лучшая вакцина — та, которая введена в организм и уже работает, — подчеркнул Виктор Ляшко. — Поэтому, я вам серьезно говорю, не нужно искать и смотреть на эти маркетинговые ловушки".

Наиболее логичным вариантом для сомневающихся украинцев, говорит Ляшко, будет поход к семейному врачу и запись на вакцинацию через него. Вероятно, так министр советует поступить, чтобы прежде получить консультацию специалиста и точно убедиться, что выбранный препарат не принесет значительных побочных эффектов, а будет работать в нужном направлении.

К слову, сам Виктор Ляшко был привит еще несколько месяцев назад, пока находился на должности главного санитарного врача страны. Для вакцинации был взят препарат Covishield (производство AstraZeneca). Прививался Ляшко в районной больнице Кагарлыка Киевской области. Между прочим, прививка не уберегла его от последующего заболевания коронавирусом.

Напомним, что в воскресенье, 18 июля, в Украину была доставлена первая партия одного из известных американских противоковидных препаратов — Moderna. На нашем портале вы можете прочесть, на прививки какой категории населения она рассчитана.

Также следует заметить, что в больших городах страны уже началась массовая вакцинация другой вакциной из США — Cominarty (производство Pfizer). Прививку можно получить в порядке живой очереди, предъявив для этого паспорт, а также имея заключенную с семейным врачом декларацию.

Ранее "Комментарии" сообщали, какие вакцины, по мнению исследователей, могут быть неэффективны для некоторых категорий людей. Подробности — в нашем материале.

Дополнительно вы можете узнать, разрешается ли после вакцинации употреблять алкоголь и мочить место укола.

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