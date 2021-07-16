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Главная Новости Общество медицина В МОЗ рассказали, можно ли после вакцинации пить алкоголь и мочить «манту»
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В МОЗ рассказали, можно ли после вакцинации пить алкоголь и мочить «манту»

Большинство «страшилок» о процессе вакцинации и его последствиях не совпадают с реальностью

сегодня, 18:59
Автор:

Вечканова Елена

Многие украинцы, которые уже получили первую дозу вакцины, наверняка слышали от медиков советы насчет поведения после укола. В них упоминались и физические нагрузки, и алкоголь, и режим водных процедур. В пятницу, 16 июля, в Министерстве здравоохранения Украины наконец-то объяснили, что же можно делать после вакцинации, а чего нельзя.

В МОЗ рассказали, можно ли после вакцинации пить алкоголь и мочить «манту»

Алкоголь после вакцинации разрешен, но в умеренных дозах. Фото из открытых источников

Алкоголь. В Минздраве говорят, что умеренные дозы крепких напитков никак не способны повлиять на организм человека после вакцинации. Вместе с этим уточнения, что именно относится к этим самым "умеренным" дозам, медики не дают. Однако предупреждают, что если пить с размахом, то иммунная система будет работать намного слабее и может помешать организму правильно отреагировать на вакцину. Также врачи отмечают, что злоупотреблять алкоголем в принципе не стоит — и неважно, вакцинированы вы или нет.

Схожее предупреждение относится и к жирной пище. Специалисты подчеркивают, что "тяжелые" блюда могут стать причиной болей в животе или тошноты, что, в свою очередь, также негативно скажется на вашем общем самочувствии и ослабит организм.

В МОЗ рассказали, можно ли после вакцинации пить алкоголь и мочить «манту» - фото 2
В МОЗ рассказали, можно ли после вакцинации пить алкоголь и мочить «манту» - фото 3
В МОЗ рассказали, можно ли после вакцинации пить алкоголь и мочить «манту» - фото 4
В МОЗ рассказали, можно ли после вакцинации пить алкоголь и мочить «манту» - фото 5
В МОЗ рассказали, можно ли после вакцинации пить алкоголь и мочить «манту» - фото 6

Водные процедуры. Вопрос о принятии душа становится весьма актуальным в такую жару, с который нынче столкнулись украинцы. В Минздраве говорят, что мочить место укола и принимать душ после вакцинации разрешается. Единственное, что не стоит делать — тереть "манту" хоть во время водных процедур, хоть после. Такие действия могут привести к образованию излишнего раздражения.

Физические нагрузки. Если ваш организм нормально переносит препарат, которым вы вакцинированы от коронавируса, то противопоказаний к физическим нагрузкам медики не дают. Это значит, что люди, волнующиеся о тех же спортивных тренировках, могут спокойно их продолжать после укола. Однако стоит помнить: все хорошо то, что делается в меру. Поэтому обязательно прислушивайтесь к состоянию своего организма.

Также не запрещается после вакцинации совершать полеты на самолете. Медики считают, что воздушные путешествия не способны повлиять на вакцину в организме, что, в свою очередь, привело бы к образованию тромбов в кровеносных сосудах.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, при каких симптомах после вакцинации лучше обратиться к лечащему врачу. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему украинцев могут обязать к получению прививок от коронавируса.


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1898065187023244
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