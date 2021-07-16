В МОЗ рассказали, можно ли после вакцинации пить алкоголь и мочить «манту»

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МЕНЮ
Вечканова Елена
Многие украинцы,
которые уже получили первую дозу вакцины, наверняка слышали от медиков советы насчет
поведения после укола. В них упоминались и физические нагрузки, и алкоголь, и
режим водных процедур. В пятницу, 16 июля, в Министерстве здравоохранения
Украины наконец-то объяснили, что же можно делать после вакцинации, а чего
нельзя.
Алкоголь после вакцинации разрешен, но в умеренных дозах. Фото из открытых источников
Алкоголь. В Минздраве
говорят, что умеренные дозы крепких напитков никак не способны повлиять на
организм человека после вакцинации. Вместе с этим уточнения, что именно
относится к этим самым "умеренным" дозам, медики не дают. Однако предупреждают,
что если пить с размахом, то иммунная система будет работать намного слабее и
может помешать организму правильно отреагировать на вакцину. Также врачи
отмечают, что злоупотреблять алкоголем в принципе не стоит — и неважно,
вакцинированы вы или нет.
Схожее предупреждение относится и к жирной пище. Специалисты подчеркивают, что "тяжелые" блюда могут стать причиной болей в животе или тошноты, что, в свою очередь, также негативно скажется на вашем общем самочувствии и ослабит организм.
Водные процедуры.
Вопрос о принятии душа становится весьма актуальным в такую жару, с который
нынче столкнулись украинцы. В Минздраве говорят, что мочить место укола и
принимать душ после вакцинации разрешается. Единственное, что не стоит делать —
тереть "манту" хоть во время водных процедур, хоть после. Такие действия могут
привести к образованию излишнего раздражения.
Физические
нагрузки. Если ваш организм нормально переносит препарат, которым вы
вакцинированы от коронавируса, то противопоказаний к физическим нагрузкам
медики не дают. Это значит, что люди, волнующиеся о тех же спортивных тренировках,
могут спокойно их продолжать после укола. Однако стоит помнить: все хорошо то,
что делается в меру. Поэтому обязательно прислушивайтесь к состоянию своего
организма.
Также не запрещается после вакцинации совершать полеты на самолете. Медики считают, что воздушные путешествия не способны повлиять на вакцину в организме, что, в свою очередь, привело бы к образованию тромбов в кровеносных сосудах.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, при каких симптомах после вакцинации лучше обратиться к лечащему врачу. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, почему украинцев могут обязать к получению прививок от коронавируса.
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