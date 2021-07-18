Украина получила препарат Moderna: кого им будут вакцинировать

В Украине продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Недавно в страну доставили первые дозы препарата Moderna, разработкой которого занималась одноименная американская компания.

Фото: Karen Ducey / Getty Images

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook отметил, что вакцина была доставлена через механизм COVAX и она одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения.

Вакцина Moderna с первой поставки, по словам министра, предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.

Сегодня, 18 июля, американский препарат уже начали развозить по областям Украины. Вводить вакцину нужно два раза с интервалом в 28 дней.

Виктор Ляшко призвал украинцев не медлить с вакцинацией и в ближайшее время обратиться в специальные центры, чтобы сделать прививку и защитить себя, а также своих родственников от коронавирусного заболевания.

Министр также подчеркнул, что все вакцины, которые используются в Украине, разрешены ВОЗ для применения.





К слову, с начала прививочной кампании в стране вакцинировались уже 2 638 941 человек.

Напомним, что центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили людей с ослабленным иммунитетом, что вакцина от Covid-19, возможно, не была эффективной для них, и призвали принять меры предосторожности. То есть прививка от коронавируса для лиц со сниженным иммунитетом попросту была признана бесполезной.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Министерстве здравоохранения назвали серьезные симптомы, которые могут возникнуть после вакцинации от COVID-19.





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