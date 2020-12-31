Коронавирус в Украине: появилась обновленная статистика

По сравнению с вчерашним днем, прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией немного увеличился. В Украине за сутки зафиксировали 9 699 новых случаев, в частности заболел 341 ребенок и 439 — медицинских работников.

статистика COVID-19 на 31 декабря (фото из открытых источников)

Согласно данным Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), диагноз COVID-19 сейчас установлен у 326 521 украинца, еще у более 9 тысяч есть подозрения на наличие заболеваемости в организме. Жертвами пандемии уже стали 18 533 человека, из них 209 — за прошлые сутки. Но статистика выздоровевших более позитивна, всего коронавирус удалось победить 709 993 украинцам, из них более 11 тысяч вылечились за прошлые сутки.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 продолжают фиксировать в Киеве (+ 1 322 человека за сутки), Киевской (+669 человек) Запорожской (+660 человек) и Харьковской (+570 человек) областях.

Меньше всего коронавирус "бьет" по Кировоградской области, там за прошлые сутки было зафиксировано 103 новых случая заболевания.

Минздрав назвал три простых правила противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук.

Напомним, в прошлом месяце в Британии были зафиксированы первые случаи нового штамма коронавирусной инфекции, который намного быстро распространяться по миру, чем обычная форма. Но пока нет никаких доказательств того, что мутировавший вирус гораздо опаснее и может привести к серьезным осложнениям.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что "британская" мутация коронавируса может стать причиной третьей волны пандемии, в частности в европейских странах. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует ужесточить карантин и принять соответствующие меры.

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