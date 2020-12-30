Выздоровело рекордное количество человек: статистика СOVID-19 в Украине на 30 декабря

7 986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 обнаружено в Украине по состоянию на 30 декабря 2020 года. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медицинских работника.

ФОТО: Из открытых источников

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

Министр здравоохранения сообщил, что за прошедшие сутки выздоровело рекордное количество человек — 16 355. Также за минувшие сутки были госпитализированы 2 925 пациентов, зафиксировано 243 случаев смерти от последствий коронавирусного заболевания и осуществлено 52 746 тестирований на выявление COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело заболел 1 045 348 человек, выздоровело 698 190 человек, а также было зафиксировано 18 324 летальных случаев.

Напомним, что согласно официальным данным, в мире уже зафиксировано более 80 миллионов случай заражения коронавируса. Поэтому многие ученые со всего мира изо всех сил пытаются предотвратить распространение заболевания и уберечь людей от его пагубных последствий. Ученые из политехнического университета Вирджинии назвали способ, который поможет избежать риска заражения коронавируса. Специалисты порекомендовали использовать увлажнитель воздуха.

Ранее издание "Комментарии" сообщали, что несмотря на то, что коронавирус идет на спад, в Министерстве здравоохранения не планируют отменять или переносить усиленный январский карантин. Об этом заявил министр Максим Степанов. Глава Минздрава считает, что важно максимально снизить нагрузку на медицинскую систему страны, ведь после новогодних праздников ожидается увеличение количества инфицированных коронавирусом, и плюс ко всему сезонная вспышка гриппа.









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