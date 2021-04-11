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Главная Новости Общество медицина Как за три недели Украина могла бы выйти из пандемии: названо условие
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Как за три недели Украина могла бы выйти из пандемии: названо условие

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, как можно было бы преодолеть пандемию коронавируса в Украине

сегодня, 14:50
Автор:

Светлана Шкурупий

В последнее время в Украине коронавирусная инфекция набирает обороты, поэтому во многих областях страны был введен ужесточенный карантин. Но заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко считает, что Украина могла бы за три недели преодолеть пандемию, если бы граждане соблюдали всего одно условие.

Как за три недели Украина могла бы выйти из пандемии: названо условие

Как за 3 недели выйти из пандемии / Фото: УНИАН

В одном из интервью Виктор Ляшко, ссылаясь на результаты исследования Центра по контролю и профилактике заболевания в США (CDC) отметил, что снизить прирост заболеваемости коронавирусом и обеспечить "выход из эпидемии" поможет масочный режим.

По словам заместителя главы Минздрава, если бы все украинцы ответственно относились ко всем мерам предосторожности и постоянно ходили в масках, то пандемию можно было бы преодолеть в стране за три недели. 

В связи с этим Ляшко в который раз призвал всех граждан следить за гигиеной и регулярно мыть руки с водой и мылом, обрабатывать их антисептиком, избегать большого скопления людей и носить маски. Кроме того, он рекомендует украинцам сделать прививку от COVID-19.

Отметим, что по состоянию на утро 11 апреля в Украине было зафиксировано более 12 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего вирус "атакует" Харьковскую и Днепропетровскую области.

Напомним, что глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов надеется, что стране удастся преодолеть коронавирусное заболевание до конца 2021 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине продолжает действовать карантин, в связи с которым пострадали многие ФЛП и наемные работники. Поэтому правительство решило возобновить "карантинные" компенсации. Кто их получит, узнайте в нашем материале.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DvJWMBV7ZXI&feature=emb_title
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Обусуждения

Крысолов

сегодня, 14:24

Хорошо трепать языком, когда уверен, что экспериментально проверить невозможно... Фейк как фейк... Но с такими фейками не борются. А вот когда женщина написала что-то нелицеприятное (верное по сути) про вакцину, её судили. А этому персонажу можно. Ему даже можно издеваться над всей страной чтоб поразвлечься. Не забываем как нам запретили гулять в парках весной прошлого года. Мерзавцы не должны остаться безнаказанными.

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