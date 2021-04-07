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Степанов назвал сроки преодоления коронавируса в Украине

Накануне Минздрав разработал национальный план вакцинации

сегодня, 15:08
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства здравоохранения Украины надеется, что стране удастся преодолеть коронавирусное заболевание до конца 2021 года. Об этом чиновник заявил на правительственном заседании 7 апреля, передает "Украинская правда". 

Степанов назвал сроки преодоления коронавируса в Украине

Максим Степанов - фото: МОЗ

Министр отметил, что для того, чтобы как можно быстрее справиться с распространением коронавируса в стране, нужно убедить большую часть населения вакцинироваться. Максим Степанов также считает, что ускорение темпов прививания против COVID-19, будет способствовать достижению коллективного иммунитета.

"Нам нужно убедить 70% взрослого населения Украины прийти к пунктам прививки и сделать ее... Я уверен, что нам удастся это сделать, удастся убедить, и удастся полностью преодолеть коронавирусную болезнь в нашей стране до конца 2021 года", — сказал министр. 

Глава Минздрава также отметил, что министерство уже разработало национальный план вакцинации. Скоро он будет передан на согласование и вынесен на ближайшее заседание Кабинета министров Украины. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что по состоянию на 7 апреля на территории Украины обнаружили 15 415 новых случаев инфицирования COVID. В частности, коронавирус диагностировали у 636 детей и 437 медработников. За прошлые сутки зафиксировали 481 случай смерти от последствий коронавирусного заболевания. Это максимальное значение с начала пандемии в стране. По данным главы Минздрава, за прошлые сутки выздоровело 11 472 человека, госпитализировано 5 587 пациентов, а также совершено 140 224 тестирований на выявление COVID.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/7/7289343/
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