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Новый антирекорд: в Украине зафиксировали максимум смертей от COVID с начала пандемии

Наибольшее количество новых случаев заболевания зафиксировано в Киеве

сегодня, 09:02
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 7 апреля на территории Украины обнаружили 15 415 новых случаев инфицирования COVID. В частности, коронавирус диагностировали у 636 детей и 437 медработников. Статистику заболеваемости министр обнародовал в Facebook.

Новый антирекорд: в Украине зафиксировали максимум смертей от COVID с начала пандемии

Новый антирекорд: в Украине зафиксировали максимум смертей от COVID с начала пандемии - фото из открытых источников

Сообщается, что за прошлые сутки зафиксировали 481 случай смерти от последствий коронавирусного заболевания. Это максимальное значение с начала пандемии в стране. По данным главы Минздрава, за прошлые сутки выздоровело 11 472 человека, госпитализировано 5 587 пациентов, а также совершено 140 224 тестирований на выявление COVID.

Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом фиксируют в столице, Одесской, Киевской, Львовской и Харьковской областях. 

Напомним, что глава комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что если в стране будет 35-40 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом в сутки, то это можно назвать катастрофой для страны. Тогда, по его словам, наступит коллапс системы медицины и врачам придется выбирать, кого спасать, а кого нет. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на сегодняшний день в Минздраве пока отбрасывают вариант введения жесткого карантина на всей территории страны. По словам министра, рост заболеваемости коронавирусом будет длиться до 15 апреля, а затем ситуация с распространением заболевания может стабилизироваться, при учете соблюдения действующих карантинных мероприятий. 




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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/
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