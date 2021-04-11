«Карантинные» 8 тысяч гривен: кто может получить госпомощь

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МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине продолжает действовать карантин, в связи с которым пострадали многие ФЛП и наемные работники. Поэтому правительство решило возобновить "карантинные" компенсации.
Кто в Украине может получить "карантинные" 8 тысяч гривен / фото: slovoidilo.ua
Выплату помощи в размере 8 тысяч гривен получат люди, пострадавшие от жестких карантинных ограничений, в частности, предприниматели из "красной" зоны, за такую деятельность:
-
розничная торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств;
-
другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;
-
розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным
обеспечением в специализированных магазинах;
-
розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой
бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;
-
розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;
-
розничная торговля железными изделиями, строительными материалами и
санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах;
-
розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
-
розничная торговля аудио и видеозаписями в специализированных магазинах;
-
розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;
-
розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;
-
розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;
-
розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;
-
розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними
животными и кормами для них в специализированных магазинах;
-
розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
-
розничная торговля другими неиспользуемыми товарами в специализированных
магазинах;
-
поставка готовых блюд для событий;
-
обслуживание напитками;
-
демонстрация кинофильмов;
-
организация конгрессов и торговых выставок;
-
театральная и концертная деятельность;
-
деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;
-
функционирование театральных и концертных залов;
-
функционирование библиотек и архивов;
-
функционирование музеев;
-
функционирование спортивных сооружений;
-
деятельность спортивных клубов;
- деятельность фитнес-центров.
Получить государственную помощь можно с помощью двух способов: через мобильное приложение "Дия" и через портал "Дия".
Напомним, что с сегодняшнего дня, 11 апреля, жесткие карантинные ограничения перестают действовать на Закарпатье. Как и соседнюю Ивано-Франковщину, Закарпатский регион решили перенести из "красной" сразу в "желтую" зону. Таким образом, уже с 11 апреля в Украине будет 12 действующих "красных" регионов. "Желтых" же областей станет намного больше по сравнению с предыдущей статистикой.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как представителям бизнеса получить карантинные выплаты от государства.
Так, подать заявку на материальную помощь от государства можно в течение 30 суток со дня введения жестких ограничений "красной" зоны. Чтобы получить выплату, рабочий и место его трудоустройства должны соответствовать некоторым критериям. Каким именно, узнайте в нашем материале.
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