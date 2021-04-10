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Еще одна область в Украине вышла из «красной» зоны карантина: полный список

Новые правила для большинства «обновленных» регионов начнут действовать с полуночи 11 апреля

сегодня, 13:13
Автор:

Вечканова Елена

Украинские карантинные зоны продолжают менять "цвета" со скоростью света. Только стало известно о намерениях вывести еще один регион из красной "зоны", как в правительстве уже объявили окончательное решение. По словам министра Кабмина Олега Немчинова, с полуночи следующего дня, 11 апреля, в Закарпатье снимаются жесткие карантинные ограничения.

Еще одна область в Украине вышла из «красной» зоны карантина: полный список

В "желтой" зоне карантина теперь находится три области. Фото: Shutterstock

Стоит отметить, что, как и соседняя Ивано-Франковщина, Закарпатский регион решили перенести из "красной" сразу в "желтую" зону. Это означает, что карантинные ограничения к местным жителям будут задействованы на минимальном уровне. 

Подобные изменения на "карантинной карте" Украины стали возможными из-за явной позитивной динамики по уменьшению заболевших и умерших от COVID-19 на Закарпатье.

Таким образом, уже с 11 апреля в Украине будет 12 действующих "красных" регионов. Это Киевщина, Житомирщина, Львовщина, Одещина, Сумщина, Черниговщина, Харьковщина а также Хмельницкая, Запорожская, Черновицкая, Николаевская и непосредственно Киев.

В Черкасской, Тернопольской, Винницкой, Луганской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Волынской, Кировоградской и Ровенской областях будут применяться ограничения "оранжевой" зоны.

А вот "желтых" областей станет намного больше, по сравнению с предыдущей статистике. К стабильно спокойной в плане коронавируса Херсонщине присоединятся Ивано-Франковщина и Закарпатье.

Как прежде утверждал главный санврач страны Виктор Ляшко, лишь соблюдение всех карантинных требований могут помочь стабилизировать общую ситуацию в Украине. Чиновник объяснил это на примере Ивано-Франковщины, статистические данные по ковиду в которой еще месяц назад были невероятно высокими. Сейчас же в регионе одна из лучших ситуаций насчет коронавирусной заболеваемости в стране.

Ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению экс-руководительницы Минздрава Зоряны Скалецкой, введение в Украине дополнительного, более жесткого карантина попросту не имеет значения. При этом она также рассказала, сколько людей может еще погибнуть от коронавирусной болезни.

Также на портале вы можете узнать, какие симптомы при коронавирусе могут свидетельствовать об осложнениях.


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Источник: https://t.me/nemchinovoleh/1679
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