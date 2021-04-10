Еще одна область в Украине вышла из «красной» зоны карантина: полный список

Украинские карантинные зоны продолжают менять "цвета" со скоростью света. Только стало известно о намерениях вывести еще один регион из красной "зоны", как в правительстве уже объявили окончательное решение. По словам министра Кабмина Олега Немчинова, с полуночи следующего дня, 11 апреля, в Закарпатье снимаются жесткие карантинные ограничения.



В "желтой" зоне карантина теперь находится три области. Фото: Shutterstock

Стоит отметить, что, как и соседняя Ивано-Франковщина, Закарпатский регион решили перенести из "красной" сразу в "желтую" зону. Это означает, что карантинные ограничения к местным жителям будут задействованы на минимальном уровне.

Подобные изменения на "карантинной карте" Украины стали возможными из-за явной позитивной динамики по уменьшению заболевших и умерших от COVID-19 на Закарпатье.



Таким образом, уже с 11 апреля в Украине будет 12 действующих "красных" регионов. Это Киевщина, Житомирщина, Львовщина, Одещина, Сумщина, Черниговщина, Харьковщина а также Хмельницкая, Запорожская, Черновицкая, Николаевская и непосредственно Киев.

В Черкасской, Тернопольской, Винницкой, Луганской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Волынской, Кировоградской и Ровенской областях будут применяться ограничения "оранжевой" зоны.

А вот "желтых" областей станет намного больше, по сравнению с предыдущей статистике. К стабильно спокойной в плане коронавируса Херсонщине присоединятся Ивано-Франковщина и Закарпатье.

Как прежде утверждал главный санврач страны Виктор Ляшко, лишь соблюдение всех карантинных требований могут помочь стабилизировать общую ситуацию в Украине. Чиновник объяснил это на примере Ивано-Франковщины, статистические данные по ковиду в которой еще месяц назад были невероятно высокими. Сейчас же в регионе одна из лучших ситуаций насчет коронавирусной заболеваемости в стране.

Ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению экс-руководительницы Минздрава Зоряны Скалецкой, введение в Украине дополнительного, более жесткого карантина попросту не имеет значения. При этом она также рассказала, сколько людей может еще погибнуть от коронавирусной болезни.

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