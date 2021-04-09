Карантин бессмысленный: экс-глава МОЗ спрогнозировала, сколько людей умрет от COVID-19

Ситуация с коронавирусным заболеванием в Украине будет только ухудшаться. По мнению бывшего руководителя Минздрава Зоряны Скалецкой, к этому приведет несоблюдение карантинных мер, сообщает "Украина 24".



Зоряна Скалецкая. Фото: УНИАН

Скалецкая утверждает, что уже сегодня отечественная медицина не справляется со всей нагрузкой, которую доставляют медицинские больные. Где-то не хватает человеческого ресурса, где-то — необходимых лечебных средств или аппаратов.

При этом, подчеркивает бывшая чиновница, украинцы крайне далеки от того, чтобы следовать нормам карантина. Это и приводит к еще большему распространению болезни. Впрочем, из-за того, что за нарушителями ограничений все равно не ведется четкое наблюдение, люди не считают нужным выполнять требования. Поэтому, говорит Зоряна Скалецкая, введение дополнительного, более жесткого карантина попросту не имеет значения.

Экс-министр считает, что увеличение количества заболевших будет регистрироваться в Украине минимум до конца апреля. Это может привести к тому, что общая статистика летальных случаев, связанных с "короной", достигнет 40 тысяч. Дополнительный всплеск заболеваемости Скалецкая прогнозирует на пасхальные праздники, когда большинство людей, откинув карантинные нормы, будут праздновать.

Для того, чтобы хоть как-то помочь медицине сейчас, Зоряна Скалецкая предлагает привлечь к работе в больницах студентов-медиков. Это может помочь хотя бы немного снизить интенсивность нагрузки на основной персонал и позволит более быстрее справляться с общим наплывом пациентов.

В целом же бывшая руководительница Минздрава абсолютно не довольна тем, как в Украине "проходит" карантин и как его контролируют.

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