Карантин бессмысленный: экс-глава МОЗ спрогнозировала, сколько людей умрет от COVID-19

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Вечканова Елена
Ситуация
с коронавирусным заболеванием в Украине будет только ухудшаться. По мнению бывшего
руководителя Минздрава Зоряны Скалецкой, к этому приведет несоблюдение
карантинных мер, сообщает "Украина 24".
Зоряна Скалецкая. Фото: УНИАН
Скалецкая
утверждает, что уже сегодня отечественная медицина не справляется со всей
нагрузкой, которую доставляют медицинские больные. Где-то не хватает
человеческого ресурса, где-то — необходимых лечебных средств или аппаратов.
При
этом, подчеркивает бывшая чиновница, украинцы крайне далеки от того, чтобы
следовать нормам карантина. Это и приводит к еще большему распространению болезни.
Впрочем, из-за того, что за нарушителями ограничений все равно не ведется
четкое наблюдение, люди не считают нужным выполнять требования. Поэтому, говорит
Зоряна Скалецкая, введение дополнительного, более жесткого карантина попросту
не имеет значения.
Экс-министр
считает, что увеличение количества заболевших будет регистрироваться в Украине
минимум до конца апреля. Это может привести к тому, что общая статистика
летальных случаев, связанных с "короной", достигнет 40 тысяч. Дополнительный
всплеск заболеваемости Скалецкая прогнозирует на пасхальные праздники, когда большинство
людей, откинув карантинные нормы, будут праздновать.
Для
того, чтобы хоть как-то помочь медицине сейчас, Зоряна Скалецкая предлагает
привлечь к работе в больницах студентов-медиков. Это может помочь хотя бы
немного снизить интенсивность нагрузки на основной персонал и позволит более
быстрее справляться с общим наплывом пациентов.
В целом
же бывшая руководительница Минздрава абсолютно не довольна тем, как в Украине "проходит"
карантин и как его контролируют.
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