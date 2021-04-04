Как представителям бизнеса получить карантинные выплаты от государства

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Кириєнко Анна
Украинская власть обеспечит материальную поддержку физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, которые понесли убытки и пострадали от карантина в некоторых областях Украины. Однако как можно получить данную выплату? Инструкция рассказали на Facebook-странице Киевской областной государственной администрации.
Помощь бизнеса в карантин: как получить 8 тысяч от государства. Фото: ua.news
Сумма одноразовой выплаты составляет восемь тысяч гривен. Помощь будет начисляться через приложение "Дия". Подать заявку на материальную помощь от государства можно в течение 30 суток со дня введения жестких ограничений "красной зоны".
1. Классификатор видов экономической деятельности должна принадлежать тем, в отношении кого приняты карантинные ограничения.
2. Работодатель работника насчитал единый социальный взнос за предыдущий квартал (до введения карантина).
3. Средняя заработная плата рабочего не должна превышать 30 000 гривен в месяц.
4. Наемный работник не должен работать в организации по совместительству.
1. Классификатор видов экономической деятельности должна принадлежать тем, в отношении кого приняты карантинные ограничения.
2. ФЛП должен быть зарегистрирован более 3 месяцев.
3. Если предприниматель оплатил единый социальный взнос не менее чем за 6 месяцев прошлого года.
4. Если предприниматель не является наемным работником.
Заявку можно будет подавать сразу после вступления в силу закона.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в "красную зону" карантина могут внести еще три области Украины. Какие это регионы, читайте здесь.
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