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Как представителям бизнеса получить карантинные выплаты от государства

Заявку на получение материальной помощи от государства можно будет подавать сразу после вступления в силу закона

4 апреля 2021, 23:15
Автор:

Кириєнко Анна

Украинская власть обеспечит материальную поддержку физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, которые понесли убытки и пострадали от карантина в некоторых областях Украины. Однако как можно получить данную выплату? Инструкция рассказали на Facebook-странице Киевской областной государственной администрации.

Как представителям бизнеса получить карантинные выплаты от государства

Помощь бизнеса в карантин: как получить 8 тысяч от государства. Фото: ua.news

Сумма одноразовой выплаты составляет восемь тысяч гривен. Помощь будет начисляться через приложение "Дия". Подать заявку на материальную помощь от государства можно в течение 30 суток со дня введения жестких ограничений "красной зоны".

Однако, чтобы получить выплату, рабочий и место его работы должны соответствовать некоторым критериям:

1. Классификатор видов экономической деятельности должна принадлежать тем, в отношении кого приняты карантинные ограничения.

2. Работодатель работника насчитал единый социальный взнос за предыдущий квартал (до введения карантина).

3. Средняя заработная плата рабочего не должна превышать 30 000 гривен в месяц.

4. Наемный работник не должен работать в организации по совместительству.

Физические лица-предприниматели имеют право на помощь от государства в следующих случаях:

1. Классификатор видов экономической деятельности должна принадлежать тем, в отношении кого приняты карантинные ограничения.

2. ФЛП должен быть зарегистрирован более 3 месяцев.

3. Если предприниматель оплатил единый социальный взнос не менее чем за 6 месяцев прошлого года.

4. Если предприниматель не является наемным работником.

Заявку можно будет подавать сразу после вступления в силу закона.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в "красную зону" карантина могут внести еще три области Украины. Какие это регионы, читайте здесь.


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Источник: https://www.facebook.com/1561833314124811/posts/2498888437085956/?d=n
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