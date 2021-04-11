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COVID-19 в Украине: сколько человек заболело за сутки

Появилась обновленная статистика коронавирусной инфекции в Украине по состоянию на утро 11 апреля

сегодня, 10:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Прирост заболеваемости COVID-19 в Украине по сравнению с вчерашним днем снизился, но вирус пока не отступает. За сутки в стране зафиксировали еще 12 112 новых случаев. 

COVID-19 в Украине: сколько человек заболело за сутки

Коронавирус в Украине / фото: Shutterstock

Согласно данным СНБО, сейчас коронавирусом болеет 405 375 украинцев. Жертвами пандемии уже стали 37 014 человек, из них 235 — за прошедшие сутки.

Статистика выздоровевших более позитивна. Всего коронавирус удалось победить более 1,4 млн украинцев, из них 5034 человека выздоровели за прошедшие сутки. 

По состоянию на 11 апреля больше всего новых случаев коронавируса было зафиксировано в Харьковской (+1374 новых случаев), Днепропетровской (+1333), Донецкой (+839) и Хмельницкой (+811) областях. Меньше всего коронавирус "атакует" Луганскую область. Там за прошедшие сутки было зафиксировано 72 новых случая заболевания.   

Отмечается, что более 4 тысяч украинцев за вчерашний день, 10 апреля, сделали прививки против COVID-19.

Если хотите уберечь свое здоровье, Минздрав Украины рекомендует соблюдать три простых правила противоэпидемической безопасности: соблюдение дистанции, ношение маски, гигиена рук. 

Напомним, исследователи из Британии обнаружили, что люди, у которых за последние 6 месяцев был диагностирован COVID-19, более склонны к развитию депрессии, деменции, психоза и инсульта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что доктор биологических наук Сергей Комиссаренко отметил, что недавно выявленный в Украине штамм коронавируса из ЮАР хуже реагирует на вакцинацию, однако реакция все же есть.

Он подчеркнул, что те препараты против коронавируса, которые есть в нашей стране, способны предотвратить развитие инфекции и тяжелое ее течение.


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Источник: https://covid19.rnbo.gov.ua/
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