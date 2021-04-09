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Биолог сделал заявление о южноафриканском штамме коронавируса

По словам специалиста, делать прививку от коронавируса нужно в любом случае

сегодня, 15:07
Автор:

Елизавета Черных

По словам доктора биологических наук Сергея Комиссаренко, недавно выявленный в Украине штамм коронавируса из ЮАР хуже реагирует на вакцинацию, однако реакция все же есть. Об этом ученый заявил изданию РБК-Украина. 

Биолог сделал заявление о южноафриканском штамме коронавируса

Биолог сделал заявление о южноафриканском штамме коронавируса - фото из открытых источников

"Этот вирус также опасен тем, что он хуже реагирует на вакцинацию, но все же реагирует. В конце концов вакцинация способствует эволюционному давлению на вирус и в нем происходит больше мутаций", — сказал биолог.

Специалист также отметил, что те препараты против коронавируса, которые есть в нашей стране, способны предотвратить развитие инфекции и тяжелое ее течение. Поэтому, по словам Комиссаренко, делать прививку стоит в любом случае. 

Напомним, что по словам главы Минздрава Максима Степанова, помимо британского штамма коронавируса, который обнаружили уже во всех областях, в некоторых регионах зафиксирован еще и южноафриканский.

Глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал об опасности нововыявленного южноафриканского штамма коронавируса. Он считает, что с его появлением Украину "ждут еще более сложные испытания". По его словам, южноафриканская мутация, которую уже обнаружили в двух регионах Украины, является более агрессивной. Согласно результатам из ЮАР, он демонстрирует агрессивность выше на 50%, чем другие. Сейчас этот штамм распространен в более 50 странах мира. Он способен инфицировать повторно переболевших коронавирусом граждан, а также чаще заражать молодых людей. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что миллиардер Илон Маск рассказал, что думает о вакцинации против коронавируса. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/biolog-shtamm-koronavirusa-yuar-huzhe-reagiruet-1617965806.html
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