По словам доктора биологических наук Сергея Комиссаренко, недавно выявленный в Украине штамм коронавируса из ЮАР хуже реагирует на вакцинацию, однако реакция все же есть. Об этом ученый заявил изданию РБК-Украина.

Биолог сделал заявление о южноафриканском штамме коронавируса - фото из открытых источников

"Этот вирус также опасен тем, что он хуже реагирует на вакцинацию, но все же реагирует. В конце концов вакцинация способствует эволюционному давлению на вирус и в нем происходит больше мутаций", — сказал биолог.

Специалист также отметил, что те препараты против коронавируса, которые есть в нашей стране, способны предотвратить развитие инфекции и тяжелое ее течение. Поэтому, по словам Комиссаренко, делать прививку стоит в любом случае.

Напомним, что по словам главы Минздрава Максима Степанова, помимо британского штамма коронавируса, который обнаружили уже во всех областях, в некоторых регионах зафиксирован еще и южноафриканский.

Глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал об опасности нововыявленного южноафриканского штамма коронавируса. Он считает, что с его появлением Украину "ждут еще более сложные испытания". По его словам, южноафриканская мутация, которую уже обнаружили в двух регионах Украины, является более агрессивной. Согласно результатам из ЮАР, он демонстрирует агрессивность выше на 50%, чем другие. Сейчас этот штамм распространен в более 50 странах мира. Он способен инфицировать повторно переболевших коронавирусом граждан, а также чаще заражать молодых людей.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что миллиардер Илон Маск рассказал, что думает о вакцинации против коронавируса.

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