Илон Маск рассказал, что думает о вакцинах от коронавируса

Многие люди часто обращаются к позициям лидеров общественного мнения. Одним среди таких является миллионер Илон Маск, который занимается развитием сферы космических полетов. Как известно, гений-изобретатель способен одной публикацией в соцсетях заставить "взмыть до небес" акции компаний. В этот же раз под внимание Маска попала коронавирусная вакцинация.



Маск поддерживает вакцинацию от коронавируса. Фото из открытых источников

За год пандемии Илон Маск мало комментировал ситуацию с COVID-19 в мире, хотя утверждал, что тоже перенес коронавирус. Однако особой тревоги насчет болезни изобретатель не высказывал, а однажды даже назвал коронавирус одним из видов обычной простуды и не видел смысла в панике.

Однако в этот раз миллионер рассказал, что поддерживает идею прививок от коронавируса. По его словам, научные результаты говорят сами за себя, поэтому вакцинироваться против болезни следует в обязательном порядке.

Также Маск отметил, что случаи негативной реакции на компоненты вакцины иногда регистрируются, но с аллергией можно справиться с помощью специальных лекарств. Одно из них — EpiPen — он даже вспомнил в своем твите.

Стоит подчеркнуть, что этот препарат являет собой специальный шприц с лекарственным раствором, способным снять анафилактический шок и другие неприятные моменты аллергической реакции.

К слову, ранее Илон Маск утверждал, что ни он, ни его близкие родственники не планируют вакцинироваться против COVID-19. Изменил ли владелец компании "Space X" свое мнение, пока не сообщается.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какие препараты для вакцинации украинцев будут использоваться и когда они попадут на территорию нашей страны. Подробности — в нашей инфографике.

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