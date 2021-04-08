Илон Маск рассказал, что думает о вакцинах от коронавируса

BTC/USD
57738.17
ETH/USD
2048.08
LTC/USD
225.20
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.34
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Многие люди часто
обращаются к позициям лидеров общественного мнения. Одним среди таких является миллионер
Илон Маск, который занимается развитием сферы космических полетов. Как
известно, гений-изобретатель способен одной публикацией в соцсетях заставить "взмыть до небес" акции компаний. В этот же раз под внимание Маска попала коронавирусная вакцинация.
Маск поддерживает вакцинацию от коронавируса. Фото из открытых источников
За год пандемии Илон
Маск мало комментировал ситуацию с COVID-19 в мире, хотя утверждал, что тоже перенес коронавирус. Однако особой тревоги насчет болезни
изобретатель не высказывал, а однажды даже назвал коронавирус одним из видов
обычной простуды и не видел смысла в панике.
Однако в этот раз
миллионер рассказал, что поддерживает идею прививок от коронавируса. По его
словам, научные результаты говорят сами за себя, поэтому вакцинироваться против
болезни следует в обязательном порядке.
Также Маск
отметил, что случаи негативной реакции на компоненты вакцины иногда
регистрируются, но с аллергией можно справиться с помощью специальных лекарств.
Одно из них — EpiPen — он даже вспомнил в своем твите.
Стоит подчеркнуть,
что этот препарат являет собой специальный шприц с лекарственным раствором,
способным снять анафилактический шок и другие неприятные моменты аллергической
реакции.
К слову, ранее Илон Маск утверждал, что ни он, ни его близкие родственники не планируют вакцинироваться против COVID-19. Изменил ли владелец компании "Space X" свое мнение, пока не сообщается.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какие препараты для вакцинации украинцев будут использоваться и когда они попадут на территорию нашей страны. Подробности — в нашей инфографике.
Также на портале вы можете узнать, ожидать ли введения обязательных "ковид-паспортов" в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости