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Главная Новости Общество медицина Илон Маск рассказал, что думает о вакцинах от коронавируса
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Илон Маск рассказал, что думает о вакцинах от коронавируса

Известный изобретатель считает, что людям необходимо вакцинироваться против COVID-19

сегодня, 17:22
Автор:

Вечканова Елена

Многие люди часто обращаются к позициям лидеров общественного мнения. Одним среди таких является миллионер Илон Маск, который занимается развитием сферы космических полетов. Как известно, гений-изобретатель способен одной публикацией в соцсетях заставить "взмыть до небес" акции компаний. В этот же раз под внимание Маска попала коронавирусная вакцинация.

Илон Маск рассказал, что думает о вакцинах от коронавируса

Маск поддерживает вакцинацию от коронавируса. Фото из открытых источников

За год пандемии Илон Маск мало комментировал ситуацию с COVID-19 в мире, хотя утверждал, что тоже перенес коронавирус. Однако особой тревоги насчет болезни изобретатель не высказывал, а однажды даже назвал коронавирус одним из видов обычной простуды и не видел смысла в панике.

Однако в этот раз миллионер рассказал, что поддерживает идею прививок от коронавируса. По его словам, научные результаты говорят сами за себя, поэтому вакцинироваться против болезни следует в обязательном порядке.

Также Маск отметил, что случаи негативной реакции на компоненты вакцины иногда регистрируются, но с аллергией можно справиться с помощью специальных лекарств. Одно из них — EpiPen — он даже вспомнил в своем твите.

Стоит подчеркнуть, что этот препарат являет собой специальный шприц с лекарственным раствором, способным снять анафилактический шок и другие неприятные моменты аллергической реакции.

К слову, ранее Илон Маск утверждал, что ни он, ни его близкие родственники не планируют вакцинироваться против COVID-19. Изменил ли владелец компании "Space X" свое мнение, пока не сообщается.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какие препараты для вакцинации украинцев будут использоваться и когда они попадут на территорию нашей страны. Подробности — в нашей инфографике.

Также на портале вы можете узнать, ожидать ли введения обязательных "ковид-паспортов" в Украине.


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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1379887294933467139
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