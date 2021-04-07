В правительстве объяснили, введут ли в Украине паспорта вакцинации

Вакцинация от коронавируса в странах мира протекает с различной скоростью. Украинцы пока очень медленно продвигаются в этом направлении. Это не мешает появлению новостей о вероятной необходимости обзавестись так называемым "ковид-паспортом", что будет подтверждать факт прививки против коронавируса. Мнение руководителя комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



Ковид-паспорт пока не является острой необходимостью. Фото: Getty Images

По мнению чиновника, рассуждать про "обязаловку" в контексте паспортов вакцинации на данный момент не имеет смысла. В подтверждение своих слов Радуцкий приводит мировую статистику полученных антиковидных прививок, что в общем не превышает даже 1% от всего населения планеты.

Михаил Радуцкий считает, что пока подобные документы являются больше информповодом для различных медиа, нежели реальной необходимостью. При этом нардеп отмечает, что решение о "ковид-паспорте" должно быть, скорее всего, международным, нежели конкретно национальным.

Такой подход, уверен чиновник, понадобится при пересечении границ различных государств во время путешествий. Как пример Радуцкий напомнил специальные бланки, используемые в мире после эпидемии опасной желтой лихорадки.

При этом в случае с коронавирусной болезнью, предполагает чиновник, будут тестироваться не бумажные, а электронные подтверждения о вакцинации. Признание некого международного документа, по мнению Радуцкого, поможет избежать многих бюрократических изысков касательно признания "локальных" "ковид-паспортов" другими государствами.

Прогнозов о конкретных сроках появления подобных документов как в мире, так и в Украине Михаил Радуцкий не делает. Отмечает лишь, что украинское правительство в борьбе с пандемией делает все для выполнения международных санитарных норм.

Напомним, ранее "Комментарии" детально разбирали вместе с экспертами плюсы и минусы введения паспортов вакцинации в Украине. Подробности ищите в нашем материале.

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