В правительстве объяснили, введут ли в Украине паспорта вакцинации

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Вечканова Елена
Вакцинация от
коронавируса в странах мира протекает с различной скоростью. Украинцы пока очень
медленно продвигаются в этом направлении. Это не мешает появлению новостей о
вероятной необходимости обзавестись так называемым "ковид-паспортом", что будет
подтверждать факт прививки против коронавируса. Мнение руководителя комитета ВР
по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Ковид-паспорт пока не является острой необходимостью. Фото: Getty Images
По мнению
чиновника, рассуждать про "обязаловку" в контексте паспортов вакцинации на
данный момент не имеет смысла. В подтверждение своих слов Радуцкий приводит
мировую статистику полученных антиковидных прививок, что в общем не превышает
даже 1% от всего населения планеты.
Михаил Радуцкий
считает, что пока подобные документы являются больше информповодом для различных
медиа, нежели реальной необходимостью. При этом нардеп отмечает, что решение о "ковид-паспорте"
должно быть, скорее всего, международным, нежели конкретно национальным.
Такой подход, уверен
чиновник, понадобится при пересечении границ различных государств во время
путешествий. Как пример Радуцкий напомнил специальные бланки, используемые в
мире после эпидемии опасной желтой лихорадки.
При этом в случае
с коронавирусной болезнью, предполагает чиновник, будут тестироваться не
бумажные, а электронные подтверждения о вакцинации. Признание некого международного
документа, по мнению Радуцкого, поможет избежать многих бюрократических изысков касательно признания "локальных" "ковид-паспортов" другими государствами.
Прогнозов о конкретных сроках появления подобных документов как в мире, так и в Украине Михаил
Радуцкий не делает. Отмечает лишь, что украинское правительство в борьбе с
пандемией делает все для выполнения международных санитарных норм.
Напомним, ранее "Комментарии"
детально разбирали вместе с экспертами плюсы и минусы введения паспортов
вакцинации в Украине. Подробности ищите в нашем материале.
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