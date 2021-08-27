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Главный санврач рассказал, сколько еще продлится пандемия COVID-19

Третья волна коронавируса настигнет и Украину, но случится это не раньше ноября

сегодня, 11:14
Автор:

Елизавета Черных

По словам заместителя главы Минздрава, главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в этом году ожидать окончания пандемии коронавируса не стоит, потому что мир постоянно сталкиваемся с новыми штаммами из-за мутации вируса. На преодоление коронавирусной пандемии, по мнению Кузина, потребуется от двух до пяти лет. Об этом он заявил в интервью BBC.

Главный санврач рассказал, сколько еще продлится пандемия COVID-19

Игорь Кузин - фото из открытых источников

"Это будет длиться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения", — сказал главный санврач.  

Представитель Минздрава также добавил, что третья волна коронавируса настигнет и Украину, но случится это не раньше ноября. Сейчас, по словам санврача, ситуация в стране контролируемая. 

Отметим, что по словам доктора медицинских наук Аллы Волохи, новая коронавирусная волна в Украине — неизбежна, однако ужесточение карантина — локдаун — возможно предотвратить. Медик отметила, что на сегодня украинцы далеки от формирования коллективного иммунитета, потому что для этого около 70% граждан должны быть иммунными (переболеть коронавирусом или получить вакцину).  По словам доктора, всплеск заболевания COVID-19 можно ожидать в средине-конце осени.

Напомним, что сейчас на территории Украины продолжается действие адаптивного карантина. Правительство страны решило продлить его до 1 октября в связи с ростом количества новых случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина, как и весь мир, готовится к вспышке опасного коронавируса, который уже мутировал и обзавелся несколькими новыми штаммами. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время стоит ожидать критического периода для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации необходимых мероприятий для спасения зараженных. 



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-58346402
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