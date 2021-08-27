Врач рассказала, будет ли локдаун в Украине: вероятность инфицирования очень большая

По мнению доктора медицинских наук, заведующей кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика Аллы Волохи, новая коронавирусная волна в Украине — неизбежна, однако ужесточение карантина — локдаун — возможно предотвратить. Об этом специалист сообщила изданию OBOZREVATEL.

Врач рассказала, будет ли локдаун в Украине - фото из открытых источников

Медик отметила, что на сегодня украинцы далеки от формирования коллективного иммунитета, потому что для этого около 70% граждан должны быть иммунными (переболеть коронавирусом или получить вакцину).

По словам доктора, всплеск заболевания COVID-19 можно ожидать в средине-конце осени. При этом Волоха считает, что жестких ограничений, как запрет на работу общественного транспорта, торговых центров и заведений питания, возможно избежать. Это, по словам специалиста, будет зависеть от самих украинцев. Сейчас же граждане "расслабились" и перестали выполнять даже самые простые санитарные рекомендации, как соблюдение дистанции, ношение респираторов или медицинских масок. Если все так и продолжится, избежать усиленного карантина не удастся.

"Многое будет зависеть от того, как люди будут себя вести. Сейчас люди совершенно расслабились, поэтому вероятность инфицирования очень большая. Если они будут соблюдать все рекомендации, локдауна можно избежать", – резюмировала доктор.

Напомним, что сейчас на территории Украины продолжается действие адаптивного карантина. Правительство страны решило продлить его до 1 октября в связи с ростом количества новых случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина, как и весь мир, готовится к вспышке опасного коронавируса, который уже мутировал и обзавелся несколькими новыми штаммами. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время стоит ожидать критического периода для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации необходимых мероприятий для спасения зараженных.

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