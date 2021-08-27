Врач рассказала, будет ли локдаун в Украине: вероятность инфицирования очень большая

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Елизавета Черных
По мнению доктора медицинских наук, заведующей кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика Аллы Волохи, новая коронавирусная волна в Украине — неизбежна, однако ужесточение карантина — локдаун — возможно предотвратить. Об этом специалист сообщила изданию OBOZREVATEL.
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Медик отметила, что на сегодня украинцы далеки от формирования коллективного иммунитета, потому что для этого около 70% граждан должны быть иммунными (переболеть коронавирусом или получить вакцину).
По словам доктора, всплеск заболевания COVID-19 можно ожидать в средине-конце осени. При этом Волоха считает, что жестких ограничений, как запрет на работу общественного транспорта, торговых центров и заведений питания, возможно избежать. Это, по словам специалиста, будет зависеть от самих украинцев. Сейчас же граждане "расслабились" и перестали выполнять даже самые простые санитарные рекомендации, как соблюдение дистанции, ношение респираторов или медицинских масок. Если все так и продолжится, избежать усиленного карантина не удастся.
Напомним, что сейчас на территории Украины продолжается действие адаптивного карантина. Правительство страны решило продлить его до 1 октября в связи с ростом количества новых случаев инфицирования коронавирусом.
Ранее "Комментарии" писали, что Украина, как и весь мир, готовится к вспышке опасного коронавируса, который уже мутировал и обзавелся несколькими новыми штаммами. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время стоит ожидать критического периода для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации необходимых мероприятий для спасения зараженных.
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