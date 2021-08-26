В ВОЗ прогнозируют новую пандемию: когда ждать нашествия коронавируса

Украина, как и весь мир, готовится к вспышке опасного коронавируса, который уже мутировал и обзавелся несколькими новыми штаммами. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время стоит ожидать критического периода для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации необходимых мероприятий для спасения зараженных. Об этом сообщают в telegram-канале "Коронавирус Инфо".

Коронавирус, фото с открытых источников

"Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее", — отметил во время брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус.

Сейчас штамм "Дельта" стал доминантным, он зафиксирован минимум в 163 странах и территориях. Как сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний США, это стало причиной снижения эффективности РНК-вакцин (Pfizer и Moderna) с 91% до 66%.

Несмотря на промежуточные результаты эффективности препаратов, исследователи все же призывают вакцинироваться, пользоваться защитными масками и соблюдать правила безопасности.



Ранее портал "Комментарии" информировал, что британские ученые определили, когда вакцины Pfizer и AstraZeneca прекращают защищать от COVID-19 . Через пять-шесть месяцев эффективность Jab Pfizer по предотвращению заражения COVID-19 в течение месяца после второй дозы снизилась с 88% до 74%, показал анализ данных, собранных в британском исследовании ZOE COVID.

Так, эффективность вакцины AstraZeneca снизилась с 77% до 67% через четыре-пять месяцев. Исследование базировалось на данных более чем 1,2 миллиона результатов тестирования.

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