logo
Русский Українська

BTC/USD

47698.19

ETH/USD

3143.62

LTC/USD

173.68

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Британские ученые определили, когда вакцины Pfizer и AstraZeneca прекращают защищать от COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Британские ученые определили, когда вакцины Pfizer и AstraZeneca прекращают защищать от COVID-19

Через полгода после вакцинации защита начинает угасать

сегодня, 12:55
Автор:

Хмільовська Інна

По словам британских исследователей, защита от COVID-19, предложенный двумя дозами вакцин Pfizer / BioNTech и Оксфорд / AstraZeneca, начинает угасать в течение шести месяцев, подчеркивает необходимость прививок. Об этом пишет Reuters.

Британские ученые определили, когда вакцины Pfizer и AstraZeneca прекращают защищать от COVID-19

Вакцина от коронавируса, фото с открытых источников

Через пять-шесть месяцев эффективность Jab Pfizer по предотвращению заражения COVID-19 в течение месяца после второй дозы снизилась с 88% до 74%, показал анализ данных, собранных в британском исследовании ZOE COVID.

Так, эффективность вакцины AstraZeneca снизилась с 77% до 67% через четыре-пять месяцев. Исследование базировалось на данных более чем 1,2 миллиона результатов тестирования.

Предварительный анализ данных показал, что вакцины обеспечивают защиту в течение не менее полугода. При наихудшем сценарии, защита может упасть ниже 50% престарелых и медицинских работников к зиме, сказал Тим Спектор, главный исследователь исследования ZOE COVID.

"Это акцентирует внимание на этой необходимости определенных действий. Мы не можем просто сидеть в стороне и видеть, как защита медленно уменьшается, пока случаи все еще высоки, а вероятность заражения все еще высока", — сказала Спектор телевидению ВВС.

Великобритания начала планировать кампанию по усилению вакцины против COVID-19 в этом году после того, как ведущие исследовтели вакцин заявили, что с сентября может понадобиться сделать третью прививку старикам и наиболее уязвимым.

Как ранее информировал портал "Комментарии", Дельта-штамм за неделю атаковал еще 15 стран. Штамм коронавируса Дельта, впервые обнаружили в Индии и который Всемирная организация здравоохранения маркирует как B.1.617.2, зафиксировали минимум в 163 странах мира.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/covid-jab-protection-wanes-within-six-months-uk-researchers-2021-08-25/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ