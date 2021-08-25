Британские ученые определили, когда вакцины Pfizer и AstraZeneca прекращают защищать от COVID-19

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Хмільовська Інна
По словам британских исследователей, защита от COVID-19, предложенный двумя дозами вакцин Pfizer / BioNTech и Оксфорд / AstraZeneca, начинает угасать в течение шести месяцев, подчеркивает необходимость прививок. Об этом пишет Reuters.
Вакцина от коронавируса, фото с открытых источников
Через пять-шесть месяцев эффективность Jab Pfizer по предотвращению заражения COVID-19 в течение месяца после второй дозы снизилась с 88% до 74%, показал анализ данных, собранных в британском исследовании ZOE COVID.
Так, эффективность вакцины AstraZeneca снизилась с 77% до 67% через четыре-пять месяцев. Исследование базировалось на данных более чем 1,2 миллиона результатов тестирования.
Предварительный анализ данных показал, что вакцины обеспечивают защиту в течение не менее полугода. При наихудшем сценарии, защита может упасть ниже 50% престарелых и медицинских работников к зиме, сказал Тим Спектор, главный исследователь исследования ZOE COVID.
Великобритания начала планировать кампанию по усилению вакцины против COVID-19 в этом году после того, как ведущие исследовтели вакцин заявили, что с сентября может понадобиться сделать третью прививку старикам и наиболее уязвимым.
Как ранее информировал портал "Комментарии", Дельта-штамм за неделю атаковал еще 15 стран. Штамм коронавируса Дельта, впервые обнаружили в Индии и который Всемирная организация здравоохранения маркирует как B.1.617.2, зафиксировали минимум в 163 странах мира.
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