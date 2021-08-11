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Карантин в Украине продлевают: Шмыгаль сделал заявление

Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин до 1 октября в связи с ростом количества госпитализаций и тяжелых больных COVID-19

сегодня, 13:55
Автор:

Кравцев Сергей

Украинское правительство приняло решение продлить адаптивный карантин до 1 октября. Причина такого решения – это рост количества заражений СOVID-19, увеличение случаев госпитализаций. Как информирует издание "Комментарии", об этом глава правительства Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина 11 августа.

Карантин в Украине продлевают: Шмыгаль сделал заявление

Денис Шмыгаль. Фото: Кабинет министров Украины

На самом деле для большинства украинцев с продлением адаптивного карантина фактически ничего не изменится, поскольку в таком режиме нашей стране приходится жить уже больше года, то усиливая, то ослабляя карантинные меры. По факту правительство приняло решение, которым продолжило режим чрезвычайной ситуации и адаптивного карантина, который действует в настоящее время. При этом, выступая на заседании правительства Денис Шмыгаль отметил, что поводов для паники нет и ситуация находится под контролем власти. Вот только, учитывая рекомендации медработников и, учитывая, что уже появились первые негативные тенденции по росту заболеваемости на COVID-19 было принято решение продлить адаптивный карантин.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что власти анализируют все возможные сценарии в дальнейшем, поэтому активно готовят больницы к возможному росту госпитализаций. На сегодняшний день план выполнен на 100% также власти позаботились о том, чтобы иметь в резерве 15000 кислородных концентраторов. Это даст возможность проводить медикаментозное лечение украинцев на амбулаторном этапе. 

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Источник: https://www.kmu.gov.ua/
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