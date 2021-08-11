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Главная Новости Общество происшествия Украинка умерла от COVID-19 после вакцинации: каким препаратом ей сделали прививку
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Украинка умерла от COVID-19 после вакцинации: каким препаратом ей сделали прививку

В Национальной медицинской палате Украины говорят, что вакцина, которую вкололи женщине не зарегистрирована в стране

сегодня, 10:30
Автор:

Козлова Альбіна

Киевлянка получила прививку вакциной Moderna 5 августа и через пять дней умерла от коронавирусной болезни. Об этом сообщает УНИАН.

Украинка умерла от COVID-19 после вакцинации: каким препаратом ей сделали прививку

У женщины после прививки резко ухудшилось состояние здоровья, фото из открытых источников

По словам главы Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко, препарат Moderna еще не зарегистрирован в Украине. Однако причиной смерти может быть не обязательно доза вакцины.

Известно, что 50-летняя киевлянка отдыхала в Турции и вернулась в Украину в первый день августа. А пришла на вакцинацию от COVID-19 5 августа. С ее медицинских документов известно, что пациентка ранее не обращалась с жалобами на симптомы коронавирусной болезни.

Симптомы болезни проявились остро на следующий день после вакцинации, 6 августа. Сначала у киевлянки болела рука и была повышенная температура, чуть выше 37 градусов. На следующий день состояние больной ухудшилось — у женщины была рвота, лихорадка и слабость. Уже 9 августа пациентку госпитализировали в стационар Киевской городской клинической больницы №4 с удушьем. В тот же день у женщины взяли кровь на анализ и поставили диагноз "коронавирусная болезнь".

Киевлянку привезли на карете "скорой" в реанимацию уже в тяжелом состоянии. В течение двух суток врачи проводили интенсивную терапию, однако спасти женщину не удалось.

По словам Сергея Кравченко, женщина могла быть уже больной на момент вакцинации. То есть получить прививку в начальный период заболевания, когда еще нет симптомов COVID-19. Причину смерти пациентки будут устанавливать.

Как сообщал портал "Комментарии", в Полтаве поощряют граждан вакцинироваться, даря им бесплатные билеты на футбольный матч "Ворсклы".


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Источник: https://www.unian.ua/health/country/kiyanka-pomerla-vid-koronavirusu-pislya-shcheplennya-pershoyu-dozoyu-moderna-novini-kiyeva-11509480.html?_gl=1*zemu6e*_ga*MTYzNjc4NzQ0Ni4xNjI4NjY3NDUx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyODY2NzQ1MC4xLjEuMTYyODY2ODk2Mi4yNw..*_ga_DENC12J6
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