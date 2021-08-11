Вакцинировался - получи билет на футбол: как в Полтаве поощряют граждан

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Козлова Альбіна
Полтавский футбольный клуб "Ворскла" подарил тысячу бесплатных билетов на домашний матч для жителей города, которые пройдут вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщают в пресс-службе Полтавской областной государственной администрации.
В пять полтавских центров вакцинации привезли по 200 билетов для тех граждан, которые первыми получат прививки. Начали раздавать билеты на матч "Ворсклы" с 10 августа.
У Полтаве раздают билеты на футбол тем, кто вакцинируется, фото Полтавской ОГА
Губернатор Полтавской области поблагодарил руководителей клуба "Ворскла" за такую поощрительную акцию для тех граждан, которые хотят быть здоровыми и защищенными.
Напомним, что тем, кто желает получить дозу вакцины от COVID-19 в центрах вакцинации, следует взять с собой паспорт, идентификационный код или декларацию по семейным врачом.
Отметим, что ближайший матч "Ворсклы" с футбольным клубом "Верес" из Ровно запланирован на 14 августа. Матч состоится на стадионе "Авангард". Впрочем, у полтавчан есть еще время, чтобы бесплатно получить билеты на матч. Ведь горожанам будут выдавать билеты на матч, который пройдет 20 августа. Тогда полтавская "Ворскла" встретится с харьковским "Металлистом 1925".
Как сообщал портал "Комментарии", украинцев могут начать обязывать к получению прививки против COVID-19. По словам начальника Главного управления Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олега Рубана, такой вероятности не стоит исключать.
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