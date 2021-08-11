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Вакцинировался - получи билет на футбол: как в Полтаве поощряют граждан

Горожанам выдадут тысячу билетов на футбольный матч "Ворсклы"

сегодня, 09:30
Автор:

Козлова Альбіна

Полтавский футбольный клуб "Ворскла" подарил тысячу бесплатных билетов на домашний матч для жителей города, которые пройдут вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщают в пресс-службе Полтавской областной государственной администрации.
В пять полтавских центров вакцинации привезли по 200 билетов для тех граждан, которые первыми получат прививки. Начали раздавать билеты на матч "Ворсклы" с 10 августа.

Вакцинировался - получи билет на футбол: как в Полтаве поощряют граждан

У Полтаве раздают билеты на футбол тем, кто вакцинируется, фото Полтавской ОГА

Губернатор Полтавской области поблагодарил руководителей клуба "Ворскла" за такую поощрительную акцию для тех граждан, которые хотят быть здоровыми и защищенными.

"Горожане видят, что вакцинация — это легко, безопасно, популярно. Желаю "Ворскле" удачной игры, а фанатам — здоровья!" — отметил председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Напомним, что тем, кто желает получить дозу вакцины от COVID-19 в центрах вакцинации, следует взять с собой паспорт, идентификационный код или декларацию по семейным врачом.

Отметим, что ближайший матч "Ворсклы" с футбольным клубом "Верес" из Ровно запланирован на 14 августа. Матч состоится на стадионе "Авангард". Впрочем, у полтавчан есть еще время, чтобы бесплатно получить билеты на матч. Ведь горожанам будут выдавать билеты на матч, который пройдет 20 августа. Тогда полтавская "Ворскла" встретится с харьковским "Металлистом 1925".

Вакцинировался - получи билет на футбол: как в Полтаве поощряют граждан - фото 2
Вакцинировался - получи билет на футбол: как в Полтаве поощряют граждан - фото 3
Вакцинировался - получи билет на футбол: как в Полтаве поощряют граждан - фото 4
Вакцинировался - получи билет на футбол: как в Полтаве поощряют граждан - фото 5
Вакцинировался - получи билет на футбол: как в Полтаве поощряют граждан - фото 6

Как сообщал портал "Комментарии", украинцев могут начать обязывать к получению прививки против COVID-19. По словам начальника Главного управления Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олега Рубана, такой вероятности не стоит исключать.


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Источник: https://www.adm-pl.gov.ua/news/poltavci-pochali-otrimuvati-kvitki-na-futbolniy-match-vorskli-zrobivshi-shcheplennya-vid-korona
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