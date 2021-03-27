Эксперт объяснил, как Россия может быть причастна к появлению коронавируса

Появилась очередная версия происхождения коронавируса, чья пандемия за последний год парализовала весь мир. По мнению эксперта по защите от биооружия Михаила Притулы, вирус может быть связан с Российской Федерацией, сообщает "Украина 24".



Эксперт считает, что коронавирус могли изобрести в РФ. Фото из открытых источников

Притула не исключает вероятности искусственного происхождения коронавируса. В частности, эксперт полагает, что его разработкой могли заниматься именно российские ученые. Объясняя свою точку зрения, Михаил Притула указывает на рекордно быстрые темпы изготовления вакцины, противодействующей коронавирусу, в России.

Также эксперт говорит, что пандемия коронавируса достаточно "удачно" перечеркнула возможность полноценного ведения судебного процесса в Гааге. Больше всего "удобств" от подобного развития событий получил именно глава российского государства Владимир Путин.

Возвращаясь к вопросу создания вакцины, Притула отмечает, что подобное совпадение трудно игнорировать. По мнению эксперта, Путин хотел, чтобы мировые правительства "упали ему в ноги", прося о поставках российского препарата "Спутник V".

Напомним, что на днях Путин получил свою первую прививку против COVID-19. Российские СМИ отмечали, что в стране используют три вакцины российского происхождения. Вместе с этим в Кремле засекретили информацию о марке препарата, который был использован для вакцинации Владимира Путина.

Ранее "Комментарии" сообщали о временных рамках, когда украинцы, уже привиты против коронавируса, смогут получить свою вторую дозу вакцины. Детали ищите в нашем материале.

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