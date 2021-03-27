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Главная Новости Общество медицина Эксперт объяснил, как Россия может быть причастна к появлению коронавируса
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Эксперт объяснил, как Россия может быть причастна к появлению коронавируса

Вирус появился слишком «вовремя» для Путина, утверждает эксперт

сегодня, 18:29
Автор:

Вечканова Елена

Появилась очередная версия происхождения коронавируса, чья пандемия за последний год парализовала весь мир. По мнению эксперта по защите от биооружия Михаила Притулы, вирус может быть связан с Российской Федерацией, сообщает "Украина 24".

Эксперт объяснил, как Россия может быть причастна к появлению коронавируса

Эксперт считает, что коронавирус могли изобрести в РФ. Фото из открытых источников

Притула не исключает вероятности искусственного происхождения коронавируса. В частности, эксперт полагает, что его разработкой могли заниматься именно российские ученые. Объясняя свою точку зрения, Михаил Притула указывает на рекордно быстрые темпы изготовления вакцины, противодействующей коронавирусу, в России.

Также эксперт говорит, что пандемия коронавируса достаточно "удачно" перечеркнула возможность полноценного ведения судебного процесса в Гааге. Больше всего "удобств" от подобного развития событий получил именно глава российского государства Владимир Путин.

Возвращаясь к вопросу создания вакцины, Притула отмечает, что подобное совпадение трудно игнорировать. По мнению эксперта, Путин хотел, чтобы мировые правительства "упали ему в ноги", прося о поставках российского препарата "Спутник V".

Напомним, что на днях Путин получил свою первую прививку против COVID-19Российские СМИ отмечали, что в стране используют три вакцины российского происхождения. Вместе с этим в Кремле засекретили информацию о марке препарата, который был использован для вакцинации Владимира Путина.

Ранее "Комментарии" сообщали о временных рамках, когда украинцы, уже привиты против коронавируса, смогут получить свою вторую дозу вакцины. Детали ищите в нашем материале.

Также на портале найдется информация о том, как мутировавшие штаммы коронавируса "омолодили" контингент больных. Рекомендуем обратить внимание и на то, насколько агрессивно болезнь начала проявляться у детей. Журналисты информировали о сопутствующих проявления коронавируса.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vmire-news/8850-poyavilsya-ochen-vovremya-dlya-putina-ozvuchena-neozhidannaya-versiya-naschet-koronavirusa
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