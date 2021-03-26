Коронавирус молодеет: в Украине антирекорд по суточной заболеваемости Covid среди детей

Народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом в Украине фиксируют антирекорд по суточной заболеваемости Covid-19 среди детей. Таким образом, за минувшие сутки заболела почти тысяча детей. Об этом Радуцкий написал на своей странице в Facebook.

"Еще один рекорд — за сутки заболело 923 ребенка. Коронавирусная болезнь молодеет и все чаще поражает детей. Чаще всего дети переносят "ковид" в легкой форме и остаются носителями болезни", — отметил он.

По словам Радуцкого, почти тысяча новых случаев у детей свидетельствует о том, что местные власти должны как можно больше школ перевести на дистанционное обучение. При этом он отмечает, что ситуация в соседних странах не лучше.

"Мы видим, что третья волна коронавирусной болезни "накрыла" всю Европу. В Украине эпидемиологическая ситуация сложная, однако в настоящее время контролируется", — добавил Радуцкий.

Как ранее сообщали "Комментарии", на Буковине отмечается тяжелая ситуация с распространением коронавирусного заболевания. Сообщается, что в данном регионе массово болеют дети, каждые сутки попадают в медучреждение до 15 пациентов малолетнего возраста. Результаты тестов на коронавирус в областной детской больнице еще ожидают больше 40 детей. Если сравнивать с предыдущей волной пандемии в стране, отмечается изменение хода заболевания: теперь у детей отмечается пневмония и расстройства желудочно-кишечного тракта. По данным источника, больницы на Буковине сейчас заполнены на 80%. По состоянию на сегодня, этого достаточно, однако в регионе ищут способы развернуть дополнительные места для больных.

