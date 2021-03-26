logo
Русский Українська

BTC/USD

53946.88

ETH/USD

1668.68

LTC/USD

181.63

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Коронавирус молодеет: в Украине антирекорд по суточной заболеваемости Covid среди детей
commentss НОВОСТИ Все новости

Коронавирус молодеет: в Украине антирекорд по суточной заболеваемости Covid среди детей

За минувшие сутки Covid обнаружили почти у тысячи детей

сегодня, 18:58
Автор:

Лиза Снисар

Народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что на фоне тяжелой ситуации с коронавирусом в Украине фиксируют антирекорд по суточной заболеваемости Covid-19 среди детей. Таким образом, за минувшие сутки заболела почти тысяча детей. Об этом Радуцкий написал на своей странице в Facebook.

Коронавирус молодеет: в Украине антирекорд по суточной заболеваемости Covid среди детей

Коронавирус у детей - фото из открытых источников

"Еще один рекорд — за сутки заболело 923 ребенка. Коронавирусная болезнь молодеет и все чаще поражает детей. Чаще всего дети переносят "ковид" в легкой форме и остаются носителями болезни", — отметил он.

По словам Радуцкого, почти тысяча новых случаев у детей свидетельствует о том, что местные власти должны как можно больше школ перевести на дистанционное обучение. При этом он отмечает, что ситуация в соседних странах не лучше.

"Мы видим, что третья волна коронавирусной болезни "накрыла" всю Европу. В Украине эпидемиологическая ситуация сложная, однако в настоящее время контролируется", — добавил Радуцкий.

Как ранее сообщали "Комментарии", на Буковине отмечается тяжелая ситуация с распространением коронавирусного заболевания. Сообщается, что в данном регионе массово болеют дети, каждые сутки попадают в медучреждение до 15 пациентов малолетнего возраста. Результаты тестов на коронавирус в областной детской больнице еще ожидают больше 40 детей. Если сравнивать с предыдущей волной пандемии в стране, отмечается изменение хода заболевания: теперь у детей отмечается пневмония и расстройства желудочно-кишечного тракта. По данным источника, больницы на Буковине сейчас заполнены на 80%. По состоянию на сегодня, этого достаточно, однако в регионе ищут способы развернуть дополнительные места для больных. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/radutskyy/posts/294063645576234
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ