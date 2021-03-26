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Главная Новости Общество медицина Пневмония и расстройства ЖКТ: коронавирус у детей становится более агрессивным
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Пневмония и расстройства ЖКТ: коронавирус у детей становится более агрессивным

На Буковине рассказали об осложнениях от коронавируса у детей

сегодня, 15:11
Автор:

Елизавета Черных

На Буковине отмечается тяжелая ситуация с распространением коронавирусного заболевания. Сообщается, что в данном регионе массово болеют дети , каждые сутки попадают в медучреждение до 15 пациентов малолетнего возраста. Об этом сообщает ТСН. 

Пневмония и расстройства ЖКТ: коронавирус у детей становится более агрессивным

Пневмония и расстройства ЖКТ: коронавирус у детей становится более агрессивным - фото: РБК

Сообщаются, что результаты тестов на коронавирус в областной детской больнице еще ожидают больше 40 детей. Если сравнивать с предыдущей волной пандемии в стране, отмечается изменение хода заболевания: теперь у детей отмечается пневмония и расстройства желудочно-кишечного тракта. По данным источника, больницы на Буковине сейчас заполнены на 80%. По состоянию на сегодня, этого достаточно, однако в регионе ищут способы развернуть дополнительные места для больных. 

Несмотря на такую ситуацию с распространением и течением заболевания, детские сады на Буковине открыты и прекращать их работу пока не собираются. 

Напомним, что глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook сообщил, что по состоянию на 26 марта, на территории страны обнаружили 18 132 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольшее число заболевших за все время пандемии.  В частности, COVID-19 зафиксировали у  923 детей и  435 медицинских сотрудников.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что в Украине эпидемиологическая ситуация близка к критической, а основная причина неутешительной статистики — "британский" штамм коронавируса. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/pnevmonii-i-rasstroystva-zheludochno-kishechnogo-trakta-koronavirus-u-detey-stanovitsya-bolee-agressivnym-1752535.html
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